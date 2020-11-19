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紐約地鐵站內討錢不成 男子將人推下鐵軌

記者顏嘉瑩／紐約報導
男子在曼哈頓中城地鐵站向人討錢不成，毆打受害人並將其推下鐵軌。(市警提供)
男子在曼哈頓中城地鐵站向人討錢不成，毆打受害人並將其推下鐵軌。(市警提供)

一名男子日前在曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)地鐵站內等車，另一名男子走上前向他討錢，該名男子拒絕給錢，卻遭到討錢男子揮拳毆打，並被推下地鐵鐵軌；警方19日公布嫌犯照片，呼籲知情者指認。

根據警方消息，18日晚間6時50分左右，36歲的受害者正在布萊恩公園地鐵站的地鐵B、D線下城方向月台等車，一名男子走上前向他要錢，受害者拒絕，男子就朝著受害者的臉揮拳毆打多次，並將受害者推下地鐵鐵軌後逃逸。

警方獲報後趕到現場，發現受害者在膝蓋及手部都受到輕傷，並把受害者送到表維醫院(Bellevue Hospital)治療，目前受害者已出院。

警方表示，傷人男子在將受害者推下鐵軌後，沿著第六大道北向方向逃逸；警方描述，該名男子年約20歲、中等膚色，身高為5呎7吋、體重約165磅的中等身材，棕眼黑髮，在犯案時身穿紅色全套運動服，袖子上有黑白條紋，運動褲上有白色字母、腳踏白色運動鞋。

警方呼籲民眾看到如圖特徵類似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)、登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com、或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

男子在曼哈頓中城地鐵站向人討錢不成，毆打受害人並將其推下鐵軌。(市警提供)
男子在曼哈頓中城地鐵站向人討錢不成，毆打受害人並將其推下鐵軌。(市警提供)
男子在曼哈頓中城地鐵站向人討錢不成，毆打受害人並將其推下鐵軌。(市警提供)
男子在曼哈頓中城地鐵站向人討錢不成，毆打受害人並將其推下鐵軌。(市警提供)

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