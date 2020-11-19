白思豪：紐約市關堂食、健身房 是「一兩周之內的事」

圖為18日排隊等待新冠檢測的紐約市民。(美聯社)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)19日表示，紐約全市關閉堂食、健身房只是「時間問題」，預計一到兩周之內就將進入防疫 「橙區」，呼籲商家盡早做好準備。

白思豪表示，他18日已與州長葛謨(Andrew Cuomo)通話商討防疫事宜，而葛謨當日也表示按照州府數據若紐約市新冠檢測七天平均陽性率超過3%，全市就將進入防疫「橙區」，關閉堂食（室外營業每桌限四人）、健身房及個人護理等非必要高風險行業，禁止十人以上集會；他說，按照州府疫情統計數字的趨勢，全市進入橙區是「遲早的事」，預計就在這一兩周之內。

他說，關閉堂食等決定無疑會讓小商業者面臨困境，但這也是無奈之舉，因為疫情數字的確節節攀升；但他也表示，如今疫苗已經出爐，而且白登政府即將上台，未來的防疫局面將比春季較好。

白思豪還預計，州府不會按照郵遞區號在紐約市內畫分防疫區，而將是全市進入「橙區」；他表示，進入「橙區」不代表全面封城，如果民眾嚴格防疫，再加上「橙區」的防疫要求，相信能夠避免紐約市進入「紅區」；根據州府規定，「紅區」意味著全面執行「暫停防疫」，所有非必要行業將關閉、餐廳只允許外賣、禁止任何聚集活動。