我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白思豪：紐約市關堂食、健身房 是「一兩周之內的事」

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

白思豪：紐約市關堂食、健身房 是「一兩周之內的事」

記者和釗宇／紐約報導
圖為18日排隊等待新冠檢測的紐約市民。(美聯社)
圖為18日排隊等待新冠檢測的紐約市民。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)19日表示，紐約全市關閉堂食、健身房只是「時間問題」，預計一到兩周之內就將進入防疫「橙區」，呼籲商家盡早做好準備。

白思豪表示，他18日已與州長葛謨(Andrew Cuomo)通話商討防疫事宜，而葛謨當日也表示按照州府數據若紐約市新冠檢測七天平均陽性率超過3%，全市就將進入防疫「橙區」，關閉堂食（室外營業每桌限四人）、健身房及個人護理等非必要高風險行業，禁止十人以上集會；他說，按照州府疫情統計數字的趨勢，全市進入橙區是「遲早的事」，預計就在這一兩周之內。

他說，關閉堂食等決定無疑會讓小商業者面臨困境，但這也是無奈之舉，因為疫情數字的確節節攀升；但他也表示，如今疫苗已經出爐，而且白登政府即將上台，未來的防疫局面將比春季較好。

白思豪還預計，州府不會按照郵遞區號在紐約市內畫分防疫區，而將是全市進入「橙區」；他表示，進入「橙區」不代表全面封城，如果民眾嚴格防疫，再加上「橙區」的防疫要求，相信能夠避免紐約市進入「紅區」；根據州府規定，「紅區」意味著全面執行「暫停防疫」，所有非必要行業將關閉、餐廳只允許外賣、禁止任何聚集活動。

編輯推薦

紐約市 防疫 白思豪

上一則

紐約60歲婦要求電梯同乘者戴口罩 遭2青少年毆打

延伸閱讀

葛謨估感恩節後疫情大爆發 橙區須關堂食、健身房

葛謨估感恩節後疫情大爆發 橙區須關堂食、健身房
陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後
陽性率未破3% 公校續開…隨時可能「達標」關校

陽性率未破3% 公校續開…隨時可能「達標」關校
白思豪：紐約市警不會對家庭感恩節聚會進行執法

白思豪：紐約市警不會對家庭感恩節聚會進行執法
紐約市公校繼續開 白思豪仍籲家長做好隨時關校準備

紐約市公校繼續開 白思豪仍籲家長做好隨時關校準備
要關嗎？葛謨、白思豪起爭執 全市公校周二將繼續開放

要關嗎？葛謨、白思豪起爭執 全市公校周二將繼續開放

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30
新州第一大城紐瓦克(Newark)成為疫情熱點。12日，一民眾在餐廳門口取外賣。(美聯社)

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

2020-11-14 18:01
1萬6000套空置公寓！曼哈頓房租觸底但空房率再創峰值。(記者張晨/攝影)

1.6萬套公寓空置！紐約曼哈頓空房率創峰值房租卻觸底

2020-11-14 14:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光
民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接

民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接
陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後