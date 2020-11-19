紐約60歲婦要求電梯同乘者戴口罩 遭2青少年毆打

兩嫌涉嫌在布碌崙地鐵站攻擊一名婦女，被警通緝。(市警提供)

紐約市 警19日發布消息，布碌崙 (布魯克林)多條地鐵列車途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站 (Atlantic Avenue-Barclays Center Station日前發生一起攻擊案件；一名60歲婦女使用升降梯時，遇上兩名未戴口罩的男女想一起搭乘，婦女要求他們戴口罩，卻引起兩人不滿，雙方最終大打出手。

警方紀錄顯示，該案件發生於13日中午12時20分左右，在位於巴克萊中心地鐵站的一個升降梯外；監控視頻顯示，當時該名婦女已站在正打開門的升降梯外，當她發現身邊沒戴口罩的一對青少年男女也想進電梯時，她舉起了手制止兩人。

警方表示，婦女要求兩人戴口罩，否則不要一起搭乘電梯；但男生並沒有理會婦女的話，直接擠身鑽進電梯內，當另名女生也想進去時，卻突然與婦女爆發肢體衝突。

兩人一時間糾纏在一起，相互大打出手，男生隨後也從電梯裡衝出來打人，從影片上看來，即使婦女已跌倒在地上時，嫌犯仍手握拳頭朝她的頭部攻擊；兩嫌犯案後立即往不知名方向逃逸，警員目前已從監控錄像獲得證據，但至今未能逮捕兩人。

警方形容，兩嫌疑似是18、19歲的年輕人，男生犯案時身穿黑色外套、灰色連帽衫、淺色褲子、戴著黑色小便帽(Beanie Hat)、女生則身穿黑色長袖衣、深色褲子，呼籲知情民眾提供線索；民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。