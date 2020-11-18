我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

民主黨國會議員要求明年對川普政府展開犯罪調查

亞馬遜三商家高價出售洗手液 紐約州檢察長再罰

記者金春香／紐約報導
州檢察長詹樂霞日前再嚴打多個疫情期間哄抬免洗洗手液等消毒用品的商家。（記者金春香／攝影）
州檢察長詹樂霞日前再嚴打多個疫情期間哄抬免洗洗手液等消毒用品的商家。（記者金春香／攝影）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前再對多個疫情期間哄抬免洗洗手液等消毒用品的商家進行嚴打，要求三家在亞馬遜網站銷售相關產品的商家給予顧客2萬3000元賠償，並繳納5萬2000元罰款。

三個商家分別為Yvette Chaya(也稱Northwest-Lux)、Mobile Rush(也稱Best_Deals_27)、EMC Group(也稱Supreme Suppliers)。

今年3月1日至6日期間，Yvette Chaya在亞馬遜上以79.99元到129.99元不等的價格售出約1168瓶2升裝的Purell免洗洗手液，平日該產品價格為20.87元至35元間；在該商家處購買過洗手液的顧客可獲得總計元賠償，預計每人會獲得13.87元至209.27元不等的賠償，該商家還要支付2萬元罰款。

2月10日至3月11日間，Mobile Rush在亞馬遜上售出約3037瓶洗手液，其中大部分以19.99元至29.99元的價格售出平日僅需1至3元就可購買的洗手液，該商家將給予顧客總計9113元的賠償，並支付1萬7500元罰款。

EMC則在2月10日至3月4日期間售出約1884瓶哄抬價格的洗手液，以35.98元至52.99元的價格出售平日僅需12元至22元就可購到的Purell洗手液，該商家將給予顧客總計8113元的賠償，並支付1萬5000元罰款。

詹樂霞辦公室表示，曾在以上三個商家處高價購買過消毒產品的顧客會自動收到商家的退款。

若消費者認為自己曾是受害者、或是發現有無良商家伺機抬價，可登錄http://www.ag.ny.gov/price-gouging-complaint-form在線填寫舉報表格，或致電1-800-771-7755舉報。

編輯推薦

亞馬遜 疫情

上一則

亞協會討論美台簽訂BTA 李光章:對西太平洋安全有助益

下一則

陽性率破3% 紐約市公校 19日起全面改線上教學

延伸閱讀

紐約華人買車被騙 只因「太相信華人」

紐約華人買車被騙 只因「太相信華人」
亞馬遜開線上藥房 連鎖藥店股價應聲下跌

亞馬遜開線上藥房 連鎖藥店股價應聲下跌
欺不懂英文…皇后區車行詐21華裔 州檢介入終賠償

欺不懂英文…皇后區車行詐21華裔 州檢介入終賠償
疫苗不發紐約? 葛謨：不屈服川普霸凌 州檢擬提告聯邦

疫苗不發紐約? 葛謨：不屈服川普霸凌 州檢擬提告聯邦
川普：疫苗12月開打 不給紐約州

川普：疫苗12月開打 不給紐約州
紐約州學貸醫貸暫免還款 8度延期至年底

紐約州學貸醫貸暫免還款 8度延期至年底

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
新州第一大城紐瓦克(Newark)成為疫情熱點。12日，一民眾在餐廳門口取外賣。(美聯社)

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

2020-11-14 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年
7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照