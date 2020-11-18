亞馬遜三商家高價出售洗手液 紐約州檢察長再罰

州檢察長詹樂霞日前再嚴打多個疫情期間哄抬免洗洗手液等消毒用品的商家。（記者金春香／攝影）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前再對多個疫情 期間哄抬免洗洗手液等消毒用品的商家進行嚴打，要求三家在亞馬遜 網站銷售相關產品的商家給予顧客2萬3000元賠償，並繳納5萬2000元罰款。

三個商家分別為Yvette Chaya(也稱Northwest-Lux)、Mobile Rush(也稱Best_Deals_27)、EMC Group(也稱Supreme Suppliers)。

今年3月1日至6日期間，Yvette Chaya在亞馬遜上以79.99元到129.99元不等的價格售出約1168瓶2升裝的Purell免洗洗手液，平日該產品價格為20.87元至35元間；在該商家處購買過洗手液的顧客可獲得總計元賠償，預計每人會獲得13.87元至209.27元不等的賠償，該商家還要支付2萬元罰款。

2月10日至3月11日間，Mobile Rush在亞馬遜上售出約3037瓶洗手液，其中大部分以19.99元至29.99元的價格售出平日僅需1至3元就可購買的洗手液，該商家將給予顧客總計9113元的賠償，並支付1萬7500元罰款。

EMC則在2月10日至3月4日期間售出約1884瓶哄抬價格的洗手液，以35.98元至52.99元的價格出售平日僅需12元至22元就可購到的Purell洗手液，該商家將給予顧客總計8113元的賠償，並支付1萬5000元罰款。

詹樂霞辦公室表示，曾在以上三個商家處高價購買過消毒產品的顧客會自動收到商家的退款。

若消費者認為自己曾是受害者、或是發現有無良商家伺機抬價，可登錄http://www.ag.ny.gov/price-gouging-complaint-form在線填寫舉報表格，或致電1-800-771-7755舉報。