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通中藏族警員昂旺盼保釋 向聯邦巡迴法院上訴

記者黃伊奕／紐約報導
昂旺。（本報檔案照）
昂旺。（本報檔案照）

被指控非法充當中國政府代理人、監控紐約藏人社區的前紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺(Baimadajie Angwang)，此前保釋申請被拒，其辯護律師在聯邦第二巡迴法院提出上訴，17日在檢辯雙方再次陳述後，法官宣布進一步審核現有證據再決定。

昂旺被捕後，其九名親友表示願以100萬元資產抵押作為保釋金，希望法官能允許他庭外候審，但在檢方極力反對下，法官也認為沒有證據可確保昂旺返回法庭接受審訊，拒絕了交保候審請求。

昂旺的辯護律師卡曼(John Carman)隨後聯邦第二巡迴法院提出上訴，指出檢方對昂旺提出的指控是錯誤的，他沒有任何犯罪紀錄，從警表現良好，家屬願意抵押高達百萬元的財產充當保釋金，都是他可以被保釋的有利證明。

卡曼還強調，昂旺為美國公民，妻子與年幼的孩子都在美國生活，此案涉及的大量證據所需要的審核與調查時間，相信此案進入庭審恐還需至少兩年時間，對他進行這麼長時間的關押並不公平；他過去與中國駐紐約總領事館多名官員所保持的聯繫，也不過是他希望能獲得十年中國簽證，但他至今也沒有拿到；「他的藏民身分讓他回國探親十分困難，他雖然希望能從中國駐紐約總領事館獲得一些便利，但不能說明他為中國政府工作。」

檢方認為，昂旺過去與中國政府、中國親友密切聯繫以及經濟往來，而且在檢方進入其住宅搜查時還發現了中國護照複印件等，種種跡象都證明他存在潛逃風險；此外，昂旺與妻子的財產足以承擔一家人潛逃的開支，並擔心他為中國政府工作後，會進一步洩漏美國政府機密，希望上訴法院法官拒絕他的保釋申請。

法官表示，昂旺是否可以保釋將取決於檢方現有證據是否能證明他有潛逃可能，他將進一步審核資料，然後再作出出裁決。

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