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紐約州單日新冠入院人數逾2千 6月以來最多

記者張晨／紐約報導
紐約州單日有超過2000多人因感染新冠病毒入院治療，是今年夏天以來最多。(記者張晨／攝影)
紐約州單日有超過2000多人因感染新冠病毒入院治療，是今年夏天以來最多。(記者張晨／攝影)

數據顯示，紐約州單日有超過2000多人因感染新冠病毒而入院治療，這是今年夏天以來的最高值，而且這一比率已連續幾周穩步上升。

截至16日，該州衛生部門記錄的新入院病例為2124人，比前一天增加156人，而紐約州上一次入院人數超過2000人是在6月份。

數據顯示，在過去24小時內，重症監護室的入院人數也在上升，增加了17人，新增總數達到408人，全州冠狀病毒日陽性率為3.18%，比前一天的2.8%有所上升。

最新統計顯示，16日有29名人死於該病毒，使全州死亡人數達到2萬6189人。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，全美和紐約的病例數還在繼續攀升，儘管此前成功地控制了病毒的傳播，但如今紐約也不能倖免於疫情全國範圍內的再次激增。

「我們都有自己的一份責任——戴上口罩，在保持設社交距離，避免大大小小的聚會，並勤加洗手，大家今天的行動決定了明天的確診病例——就這麼簡單。」葛謨說。

夏末到秋天，全州新冠感染率一直徘徊在1%左右——葛謨希望保持在這個水平，但與此同時，紐約市的冠狀病毒病例也在上升。

最新數據顯示，紐約市七天平均新增病毒病例為1117例，是10月份的兩倍。

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