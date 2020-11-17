為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

四名華裔男子日前在法拉盛 市中心因爭搶一個車位，大打出手，其中一輛奧迪車駕駛企圖撞向另一輛車，但因車速過快失控，直衝進一家當日剛開張西餅店；警方17日表示，駕駛奧迪車男子與另一名持械攻擊他人男子被捕，兩人均以攻擊罪名移送法辦，其中奧迪駕駛還被檢方加控一條危害他人安全罪。

影音來源：記者朱蕾

根據警方消息，這起事故發生在法拉盛凱辛納大道41-39號前，由華人駕駛的一輛奧迪車和一輛寶馬車，16日下午4時許在法拉盛靠近緬街凱辛納大道(Kissena Blvd.)上爭搶一個車位，兩輛車裡各下來兩名男子，四人扭打在一起，其中一人還持棒球棍攻擊對方。

奧迪車駕駛隨後在街上違規轉彎，企圖開車撞對方，但因車速過快，汽車衝向街邊一家麵包店，撞碎玻璃門窗後，直接衝進店內。一名男子被撞倒，躺在麵包店旁邊水果攤前的人行道。

➤➤➤整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

警方17日消息表示，雖然當天警員帶走了四名涉案者，但僅對其中兩人實施逮捕並移送法辦；其中報住在皇后區 Latimer 大道24歲的鄒傑(Jie Zou，姓名皆音譯)因涉嫌魯莽駕駛奧迪車與攻擊他人，以一項攻擊與危害他人安全罪移送法辦。

另一名被捕的男子是報住在157街35歲的張喬納森(Jonathan Zhang)，他因涉嫌持棒球棒攻擊他人，以一項攻擊罪名移送法辦。

當天的案件造成四人受傷，其中兩無辜女性被碎落的玻璃割傷，被送往紐約長老會皇后醫院 急救；四名涉案男子中，受傷的兩名男子被送往醫院，另外兩名男子被警方帶回警局審訊。

16日是被撞壞的雲寶餅屋開張首日，突遭橫禍，店員離開後，警方關閉該店；業主羅約翰(John Lo)表示，他擔心自己的員工與麵包店的生意，「我們花了很多錢來裝修這家店」；該店現正在等待保險理賠來幫助度過這一難關，爭取早日重開。