我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制中國 美印日澳恢復海上聯合軍演

印度官員稱不參與RCEP 因中國是侵略者

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

記者牟蘭／紐約報導
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

四名華裔男子日前在法拉盛市中心因爭搶一個車位，大打出手，其中一輛奧迪車駕駛企圖撞向另一輛車，但因車速過快失控，直衝進一家當日剛開張西餅店；警方17日表示，駕駛奧迪車男子與另一名持械攻擊他人男子被捕，兩人均以攻擊罪名移送法辦，其中奧迪駕駛還被檢方加控一條危害他人安全罪。

影音來源：記者朱蕾

根據警方消息，這起事故發生在法拉盛凱辛納大道41-39號前，由華人駕駛的一輛奧迪車和一輛寶馬車，16日下午4時許在法拉盛靠近緬街凱辛納大道(Kissena Blvd.)上爭搶一個車位，兩輛車裡各下來兩名男子，四人扭打在一起，其中一人還持棒球棍攻擊對方。

奧迪車駕駛隨後在街上違規轉彎，企圖開車撞對方，但因車速過快，汽車衝向街邊一家麵包店，撞碎玻璃門窗後，直接衝進店內。一名男子被撞倒，躺在麵包店旁邊水果攤前的人行道。

➤➤➤整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

警方17日消息表示，雖然當天警員帶走了四名涉案者，但僅對其中兩人實施逮捕並移送法辦；其中報住在皇后區Latimer 大道24歲的鄒傑(Jie Zou，姓名皆音譯)因涉嫌魯莽駕駛奧迪車與攻擊他人，以一項攻擊與危害他人安全罪移送法辦。

另一名被捕的男子是報住在157街35歲的張喬納森(Jonathan Zhang)，他因涉嫌持棒球棒攻擊他人，以一項攻擊罪名移送法辦。

當天的案件造成四人受傷，其中兩無辜女性被碎落的玻璃割傷，被送往紐約長老會皇后醫院急救；四名涉案男子中，受傷的兩名男子被送往醫院，另外兩名男子被警方帶回警局審訊。

16日是被撞壞的雲寶餅屋開張首日，突遭橫禍，店員離開後，警方關閉該店；業主羅約翰(John Lo)表示，他擔心自己的員工與麵包店的生意，「我們花了很多錢來裝修這家店」；該店現正在等待保險理賠來幫助度過這一難關，爭取早日重開。

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(本報檔案照)
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(本報檔案照)

編輯推薦

法拉盛 紐約長老會皇后醫院 皇后區

上一則

紐約市公校繼續開 白思豪仍籲家長做好隨時關校準備

延伸閱讀

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

法拉盛大火殃及 附近書店千本新書「泡湯」

法拉盛大火殃及 附近書店千本新書「泡湯」
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
法拉盛商家興訟擋公車專用道 下月21日前禁啟動

法拉盛商家興訟擋公車專用道 下月21日前禁啟動

法拉盛獅子會等 提供耆老免費中餐

法拉盛獅子會等 提供耆老免費中餐

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
新州第一大城紐瓦克(Newark)成為疫情熱點。12日，一民眾在餐廳門口取外賣。(美聯社)

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

2020-11-14 18:01
州長葛謨(Andrew Cuomo)11日下令，全州所有持有紐約州核發酒牌的餐館、酒吧須在晚10時關門，10時以後僅允許外賣，健身房晚10時也必須關門，所有室內場所的私人聚會不得超過十人；新規將從13日(周五)晚10時起執行。（記者洪群超／攝影）

紐約州疫情爆發 葛謨令餐館、酒吧、健身房10點關門

2020-11-11 14:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

專家公認的麵包營養排行榜 最不健康的你可能最常吃

專家公認的麵包營養排行榜 最不健康的你可能最常吃
德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死