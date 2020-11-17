紐約市公校繼續開 白思豪仍籲家長做好隨時關校準備

儘管疫情反彈，但紐約市公校仍繼續開放。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)17日表示，全市新冠檢測 七天平均陽性率目前仍低於3%的警戒線，因此公校 將繼續開放；但數據顯示，全市單日檢測陽性率仍不斷升高，未來七天平均陽性率隨時有可能升破3%，因此白思豪繼續呼籲家長做好隨時關校的準備。

數據顯示，全市16日新增住院人數102人，儘管該數字低於200人的警戒水平，但白思豪表示其中45%為新冠患者，這一比率已經比一個月前高出一倍；同時，全市七天平均日新增病例為1117例，已經大幅超過550例的警戒線，單日檢測陽性率已達到3.2%，七天平均陽性率為2.74%。

白思豪表示，鑒於七天平均陽性率仍未突破警戒線，全市公校將繼續開放；但他也表示，隨著單日檢測陽性率日漸升高，七天平均陽性率仍然隨時有可能突破警戒線，他建議家長隨時做好公校關門的準備。

不過，白思豪也說，通過不斷增加檢測量，紐約市仍有機會控制疫情，保持公校開放；市檢測和追蹤小組總監朗恩(Ted Long)表示，目前全市的單日檢測能力已經達到6萬次，每周檢測數可超過30萬次，而且市府已經將救護車改裝成檢測車，在社區流動使用。