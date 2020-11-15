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紐約周末查獲連3場逾200人大型派對 參加者均未戴口罩

記者顏嘉瑩／紐約報導
布碌崙自由大道275號，還有一間地下酒吧遭法警處查獲，現場有超過185人聚集。(法警處提供)
布碌崙自由大道275號，還有一間地下酒吧遭法警處查獲，現場有超過185人聚集。(法警處提供)

全美新冠肺炎疫情又再度拉警報，13日更寫下單日新增確診人數比前一天增加20%的新紀錄；不過紐約市在昨(14)日，紐約市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)分別在曼哈頓及布朗士，就查獲兩場超過200人的派對舉行，明顯違反防疫規定，組織者也面臨控罪。

根據法警處，13日該處在網上搜尋後，找到派對資訊，於是執法人員在14日凌晨約1時，前往位於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的「Rogue Space」派對現場臨檢，在進入該處後，發現有205名民眾群聚在一起喝酒、抽水煙；執法人員表示，現場還有一輛寫著「BOOM VIP Events」的白色廂型車，正在卸下桌子、椅子和天鵝絨繩索等物品。

該活動的組織者麥盧爾(Ahman McLure)由於違反防疫命令，並由於經營無酒牌的酒吧等收到法院傳票，另外違反命令收到傳票者，還包括活動DJ和其他四名雇員。

14日晚11時15分時，法警處也在布朗士Coster街347、351號，查獲一個地下搏擊俱樂部(fight club)「Rumble in the Bronx」，並發現有203名民眾在室內群聚；該活動的十名組織者被控違反防疫命令、非法打鬥、無酒牌並私儲酒，擁有已裝填子彈的槍枝等。

另外，同樣在14日凌晨3時15分，在布碌崙(布魯克林)自由大道(Liberty Ave.)275號，還有一間地下酒吧遭查獲，現場有超過185人聚集，三名組織者違反防疫規定及酒精飲料管制法(Alcoholic Beverage Control Laws)等，面臨多項控罪。

根據法警處提供照片，活動參加者均未戴口罩、未保持社交距離；過去一周內紐約市平均的新增病例人數為937例、住院人數為117例，陽性率則是2.57%。

布朗士地下搏擊俱樂部中，參加者也多未戴口罩。(法警處提供)
布朗士地下搏擊俱樂部中，參加者也多未戴口罩。(法警處提供)
法警處在布朗士的地下搏擊俱樂部內，找到已裝填子彈的槍枝。(法警處提供)
法警處在布朗士的地下搏擊俱樂部內，找到已裝填子彈的槍枝。(法警處提供)
雀兒喜的派對中，200多名參加者喝酒抽水煙，並未戴口罩、保持社交距離。(法警處提...
雀兒喜的派對中，200多名參加者喝酒抽水煙，並未戴口罩、保持社交距離。(法警處提供)

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