1.6萬套公寓空置！紐約曼哈頓空房率創峰值房租卻觸底

1萬6000套空置公寓！曼哈頓房租觸底但空房率再創峰值。(記者張晨/攝影)

不少紐約客在疫情期間逃離紐約市 遷往郊區居住，最新數據顯示，曼哈頓 出租公寓的空房率再創歷史新高，儘管房租幾乎觸底，但仍有創紀錄的1萬6000套公寓空置。

根據Miller Samuel和Douglas Elliman的報告顯示，曼哈頓房屋存量10月達到1萬6145套的峰值，較一年前高出逾三倍，略高於9月錄得的1萬5923套，這一驚人的空置數量也是14年來最高的。

數據顯示，空置公寓的數量在過去幾個月只增不減。今年7月，這一數字為1萬3117。

而隨著紐約在內的全國第二波疫情的反撲，這場幾乎持續了全年的疫情使許多紐約市居民搬遷的主要原因。

受此影響，包括曼哈頓在內的紐約部分地區的房租價格大幅下跌，10月份曼哈頓的租金 中值為3100元，一居室公寓的租金為3064元，比一年前的3595元要便宜得多。

但較低的房價似乎吸引了一些租客的眼球——曼哈頓10月份新簽租約為5641份，比9月份增長了12.4%；該報告稱，自今年春天疫情開始以來，人們的負擔能力不斷提高，致使新租賃合同湧入。

房東們正以更優惠的條件吸引新房客——提供免費租金和支付中介費，曼哈頓提供2.1個月的免租金，而一年前只有1.2個月。

布魯克林東河對岸的空置率也有所上升，10月份有4361套空置房，比一年前的1419套上升了207%；從9月到10月，簽署新租約的人數也有所減少，上個月簽訂租約1393份；同一時間段，皇后區西北部的空房數量也增加了5%，上個月有645套空房。

該報告還發現，租金中值也從一年前的2945元降至2600元，一居室現在的均為2450元，而12個月前，同樣大小的公寓的租金是3000元。