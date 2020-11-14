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紐約市公校下周繼續開放 但仍需做好隨時關閉的準備

記者張晨／紐約報導
紐約市公校下周仍開放，但仍需做好隨時關閉的準備。(讀者提供)
紐約市公校下周仍開放，但仍需做好隨時關閉的準備。(讀者提供)

紐約市官員14日表示，全市公立學校下周一開始仍將繼續開放，供學生親往校園進行面對面學習，但隨著疫情的發展，整個系統仍有隨時關閉的可能。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，暫時不會關閉全美最大的公立學校系統，因為全市七天平均新冠檢測陽性率從13日的2.83%降至了2.47%；但他也重複強調，若該數字超過3%，就會立即採取行動，關閉校園及實體課程。

「學校保持開放，隨著更多新冠檢測在公校系統中的推行，我們預計今天的單日測試陽性率會增加，但不要認為這將把今天的七天平均檢測陽性率推高到3%。」市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)說。

而近即日的平均檢測陽性率卻在穩步上升，12日為為2.6%，13日為2.83%；白思豪警告家長們，可能最早在周一就做好停擺的準備。

白思豪迄今仍拒絕放棄該市設定的「高標準」，他表示不會考慮改變關閉學校的門檻，儘管他一直堅稱，學校是「非常安全的」；目前紐約市仍對學生及教職工進行隨機、自願的測試，而這之中的陽性率僅為0.15%左右。

但是這卻導致了全市教學樓甚至關閉，僅13日一天，市教育局就關閉了460間教室；根據數據顯示，有19幢教學樓關閉羅勒24小時，55幢教學樓關閉了14天，許多教學樓容納了多所學校。

州數據顯示，自9月8日以來，各檢測地點和醫療機構共發現1613例感染病例，其中777名學生和823名教職工，其中僅12日一天就出現162例陽性。

此外，他說，該市的兒童保育「學習之橋」(Learning Bridges)項目將繼續開放，幫助關鍵行業員工家長擺脫照顧孩子的後顧之憂。

教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)給其會員的一份報告中說，公立學校是「紐約市最安全的公共場所之一」。

「但學校不是一座孤島，」他補充說，流行病學家警告說，第二波疫情肯定會滲透到學校，隨著成千上萬的學生、家長和員工乘坐公共交通在城市中穿梭，學校將成為病毒在城市所有社區傳播的連接點。

15日將是選擇全網課家長們的最後期限，他們將要決定是否將孩子轉為線上下的混合式教學模式。

但最初市府的態度是，學生每個季度都有幾乎從線上轉為混合教學，由於家長們的憤怒，教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)暗示，幾個月後，家長可能會得到另一個轉型學習模式的機會。

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