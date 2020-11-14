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逾十員工確診新冠 紐約州法院下周一起庭審轉視訊進行

記者金春香／紐約報導
紐約州法法院下周一起暫停當面庭審和陪審團召集。（記者金春香／攝影）
紐約州法法院下周一起暫停當面庭審和陪審團召集。（記者金春香／攝影）

紐約多個法庭內已出現至少11名工作人員確診新冠，紐約州法院系統(New York State Court System)宣布從周一(16日)起，州內法院不再召集陪審團和大陪審團成員，且未來庭審和聽證會將以視訊方式進行，這也就意味著州法院系統無限期暫停大多數需要親自出庭的審理程序。

紐約州首席行政法官馬克思(Lawrence Marks)13日在備忘錄中寫道，由於近期紐約州新冠感染率激增，州長也已經限制室內外聚集人數，經過討論，從下周一起，州內法院不再召集陪審團和大陪審團，被告選擇由法官判決是否有罪的案件可以通過視訊方式進行，已經在進行中的刑事和民事陪審團審判將進行至結案。

紐約州內法院3月底因出現多名法官和工作人員染疫，甚至病逝，而停止當面庭審，改為視訊出庭，9月9日開始紐約市以外的州內法院逐漸開始邀請陪審團回歸，紐約市內的刑事和民事案件陪審團審理則於10月26日回歸，如今不到一個月時間，由於州內確診病例激增，法院將再次回歸視訊庭審。

目前皇后區地區檢察官辦公室有兩名檢察官新冠檢測結果為陽性，其他有員工檢測為陽性的法庭包括布碌崙高等法院，布朗士房屋法庭等。

此外奧農多加郡(Onondaga)選舉委員會13日也決定暫停計算不在籍選票，原因是有一名工作人員與新冠確診者有過接觸。

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