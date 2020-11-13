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紐約疫情打亂特殊高中考試 白思豪：可能改線上考

記者張晨／紐約報導
白思豪稱特殊高中考試或改線上進行。(本報檔案照)
白思豪稱特殊高中考試或改線上進行。(本報檔案照)

許多華裔家長擔憂市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)會以新冠疫情為由取消特殊高中考試， 但紐約市長白思豪(Bill de Blasio)13日表示，入學考試依舊會舉行，但考慮到防疫等因素，或改成線上進行。

白思豪13日接受紐約公共電台(WNYC)採訪時，回答一位聽眾對特殊高中考試的提問時表示，「這依然將得到執行」；但他沒有給出任何時間期限，「我們正在研究舉辦的時機。」他補充道。

鑑於目前新增病例大幅增加，白思豪指出，孩子們不太可能在監考老師面前進行測試，「從歷史上看，許多標準化測試都是面對面進行的，但現在的情況並不適用，所以我們要找出時間，也要找出方法，會在接下來的幾周內發布相關聲明。」

每年大約有3萬名學生參加特殊高中入學考試，該測試將決定頂尖公立高中的錄取，因此家長們一直要求市教育局的管理必須清晰；而本周，市教育局突然取消一系列高中招生信息宣講會，使情況更加混亂，因為這些會議原本是要向家長說明全市所有具有競爭力的高中的錄取程序，其中就包括特殊高中。

特殊高中入學考試原定於11月7日、8日舉行，考試申請截止為10月21日，但至今相關訊息不明，引起一批家長與學生的擔憂；卡蘭扎表示，出於安全考量，當局推遲了SHSAT與普通高中申請日期，但承諾，成績評定已在計畫中，當局會盡快宣布最新資訊，「當然這些信息的(公布)宜早不宜晚」。

白思豪當日也暗示，特殊高中入學考試將繼續存在，但他也稱，家長們需要等待進一步細節；「我們必須首先處理迫在眉睫的挑戰。」他說。

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