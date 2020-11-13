紐約市感染率直逼關校紅線 白思豪：最早下周一轉線上

紐約市感染率直逼關校紅線，白思豪：最早下周一停止實體課程。(市長辦公室提供)

紐約市 新冠疫情的不斷反彈，13日全市感染率已達3.09%，至6月以來的峰值；市長白思豪 (Bill de Blasio)在當日接受WNYC採訪時表示，家長們應隨時做好準備，全市公校 最早將於下周一結束面對面的實體課程。

數據顯示，市日增病例數仍然居高不下，七天平均新冠檢測陽性率已經從2.6%升至2.83%；白思豪重申，該數值一旦突破3%，全市公校將立即關閉，但會考慮讓小學保持開放，因新冠病毒在低齡兒童間傳播能力不強，但最終方案並未確定。

「這個數字離我們近在咫尺。」白思豪表示，若七天平均陽性率超過3%，就關閉全市公校，並稱市府已經為包括關閉公校在內的各種可能性做好準備；他說，「如果我們看到陽性率突破警戒水平，我們可以立刻行動，第二天就會關閉公校。」

他呼籲家長們應該為11月份剩下的時間制定一個計畫，「我認為這是一種安全的思考方式，下周就可以開始製定一個替代計畫。 」

而從9月份開學至今，各公校一直採用混合式教學，但仍許多家長選擇把孩子留在家長遠程上；根據教育局新規，15日是家長選擇線上線下教學最後一天，但由於涉是否下周會完全關閉學校，許多家長仍在躊躇。

「我還是會把孩子留在家中上課。」華裔家長謝春芳表示，這雖然會加重家長們的負擔，但為了健康安全考慮，遠程上課目前看來依舊是一個萬全的選擇。

白思豪此前也表示，若公校被迫關閉，市府仍會為關鍵行業員工的子女提供實體教學服務，目前仍在籌畫當中，一旦確定將盡快公布。