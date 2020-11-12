紐約破跨州走私販賣槍枝案 嫌犯搭華人長巴運貨

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(中)宣布偵破一起跨州走私槍枝案。(視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)和紐約市 警總局局長希爾(Dermot Shea)，12日宣布偵破一起跨州走私槍枝案，四名嫌犯中的兩人來自布碌崙，其中一人是大都會運輸署(MTA)員工，二人與兩名外州嫌犯非法勾當，從南部運輸槍枝來到布碌崙；蔣莎樂表示，居住在南卡 州的嫌犯長期搭乘紐約華埠華人經營的長途巴士來往兩地，目前三人已被逮捕，還有一人在逃。

蔣莎樂表示，辦公室將執法重點轉移到非法槍枝的運輸途徑，因70%販運到紐約的槍枝都是通過有「鐵管道」(Iron Pipeline)之稱的95號州際公路，從南部運上來主要在布碌崙社區販售，進而引發全市的槍械暴力問題；該案在去年10月便起引起當局注意，布碌崙地檢和紐約市警開始聯手，通過第一名嫌犯尋找供應鏈，埋伏了整整一年才成功偵破。

涉案人員分別是來自布碌崙布朗斯維爾(Brownsville)的哈特(Montoun Hart)、Flatlands的道格拉斯(Vernal Douglas)、南卡州的霍奇斯(Christopher Hodges)以及維吉尼亞州的瓊斯(Ira Jones)；期間兩名臥底警察假裝成顧客向他買槍，在一年的調查中，哈特共向兩人販賣了44支手槍。

執法人員從中鎖定另外三人，他們平常用短信互換信息，其中道格拉斯是MTA工作人員，他被發現在南卡州Williston也有一間報住地址，期間會南下取貨，將槍械帶回紐約販賣，偶爾也會讓供應商郵寄給他；另外霍奇斯則被指在南卡集貨後，通過搭乘華埠的華人經營巴士北上到紐約販賣，瓊斯也多次來到紐約為哈特推銷手槍。

目前三人已被逮捕，哈特和道格拉斯已在布碌崙的州高等法院(Brooklyn Supreme Court)過堂，霍奇斯被南卡當地警局逮捕，正協調送往紐約，目前瓊斯在逃，蔣莎樂呼籲他盡快向警自首；四人被控139項一級、二級和三級刑事販賣槍火、非法持有武器和共謀(conspiracy)罪名等。