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紐約破跨州走私販賣槍枝案 嫌犯搭華人長巴運貨

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(中)宣布偵破一起跨州走私槍枝案。(視頻截圖)
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(中)宣布偵破一起跨州走私槍枝案。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)和紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)，12日宣布偵破一起跨州走私槍枝案，四名嫌犯中的兩人來自布碌崙，其中一人是大都會運輸署(MTA)員工，二人與兩名外州嫌犯非法勾當，從南部運輸槍枝來到布碌崙；蔣莎樂表示，居住在南卡州的嫌犯長期搭乘紐約華埠華人經營的長途巴士來往兩地，目前三人已被逮捕，還有一人在逃。

蔣莎樂表示，辦公室將執法重點轉移到非法槍枝的運輸途徑，因70%販運到紐約的槍枝都是通過有「鐵管道」(Iron Pipeline)之稱的95號州際公路，從南部運上來主要在布碌崙社區販售，進而引發全市的槍械暴力問題；該案在去年10月便起引起當局注意，布碌崙地檢和紐約市警開始聯手，通過第一名嫌犯尋找供應鏈，埋伏了整整一年才成功偵破。

涉案人員分別是來自布碌崙布朗斯維爾(Brownsville)的哈特(Montoun Hart)、Flatlands的道格拉斯(Vernal Douglas)、南卡州的霍奇斯(Christopher Hodges)以及維吉尼亞州的瓊斯(Ira Jones)；期間兩名臥底警察假裝成顧客向他買槍，在一年的調查中，哈特共向兩人販賣了44支手槍。

執法人員從中鎖定另外三人，他們平常用短信互換信息，其中道格拉斯是MTA工作人員，他被發現在南卡州Williston也有一間報住地址，期間會南下取貨，將槍械帶回紐約販賣，偶爾也會讓供應商郵寄給他；另外霍奇斯則被指在南卡集貨後，通過搭乘華埠的華人經營巴士北上到紐約販賣，瓊斯也多次來到紐約為哈特推銷手槍。

目前三人已被逮捕，哈特和道格拉斯已在布碌崙的州高等法院(Brooklyn Supreme Court)過堂，霍奇斯被南卡當地警局逮捕，正協調送往紐約，目前瓊斯在逃，蔣莎樂呼籲他盡快向警自首；四人被控139項一級、二級和三級刑事販賣槍火、非法持有武器和共謀(conspiracy)罪名等。

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