我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦上訴法院裁定：哈佛大學沒有歧視亞裔學生

傳川普打算成立付費制數位新聞平台

綑住ATM 狂踩廂型車油門強拆...紐約歹徒得手8000元

記者顏嘉瑩／紐約報導

兩名嫌犯日前開著偷來的廂型車，到曼哈頓下東城一間商店外，將車子與自動提款機(ATM)綁在一起，狂踩油門後強拆提款機並逃逸，得手8300元現金。

根據警方消息，兩名男嫌在本月2日的清晨，駕著一輛白色廂型車到位於下東城利文頓街(Rivington St.)和艾塞克斯街(Essex St.)的熟食店「SX」門口，根據現場監視攝影機的畫面拍到，兩名嫌犯從車上拿出鐵鍊，將提款機與車子綁在一起，隨後進入車內狂踩油門，試圖用車的動力強拆提款機。

在嘗試不久後，嫌犯成功將提款機拆除，兩人並將提款機載上車後，沿著利文頓街往西逃逸。

根據警方，提款機內約有8300元現金，而提款機本身價值約2000元；警方隨著車牌循線找人，但也發現該輛廂型車在不久前才被位於布碌崙(布魯克林)的一個建築公司報失。

事實上提款機在疫情期間成為歹徒犯案的目標，在被稱為「地獄廣場」(Hell Square)的東豪斯頓街(East Houston St.)、地蘭西街(Delancey St.)、亞倫街(Allen St.)和艾塞克斯街，在疫情間類似案件頻傳；今年初時，警方更發現在下東城有一對父子檔大盜，就專門鎖定提款機偷竊。

編輯推薦

疫情 布碌崙 曼哈頓

上一則

日增病例逼近5000！餐館、酒吧等晚10時關門

延伸閱讀

紐約17歲華女離奇死亡 親戚募款助安葬

紐約17歲華女離奇死亡 親戚募款助安葬
一張圖╱紐約日增逼近5000！疫情若失控 將再關堂食

一張圖╱紐約日增逼近5000！疫情若失控 將再關堂食
擔心污染海洋 環團：一次性口罩無法回收 別亂丟

擔心污染海洋 環團：一次性口罩無法回收 別亂丟
囚滿為患 紐約市府關閉2監獄計畫法官叫停

囚滿為患 紐約市府關閉2監獄計畫法官叫停
紐約曼哈頓下東城二非裔男盜千元摩托車 遭警通緝

紐約曼哈頓下東城二非裔男盜千元摩托車 遭警通緝
加拿大萬聖夜喋血… 古裝歹徒持劍割喉釀2死5傷

加拿大萬聖夜喋血… 古裝歹徒持劍割喉釀2死5傷

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:20

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛