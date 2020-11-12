綑住ATM 狂踩廂型車油門強拆...紐約歹徒得手8000元

兩名嫌犯日前開著偷來的廂型車，到曼哈頓 下東城一間商店外，將車子與自動提款機(ATM)綁在一起，狂踩油門後強拆提款機並逃逸，得手8300元現金。

根據警方消息，兩名男嫌在本月2日的清晨，駕著一輛白色廂型車到位於下東城利文頓街(Rivington St.)和艾塞克斯街(Essex St.)的熟食店「SX」門口，根據現場監視攝影機的畫面拍到，兩名嫌犯從車上拿出鐵鍊，將提款機與車子綁在一起，隨後進入車內狂踩油門，試圖用車的動力強拆提款機。

在嘗試不久後，嫌犯成功將提款機拆除，兩人並將提款機載上車後，沿著利文頓街往西逃逸。

根據警方，提款機內約有8300元現金，而提款機本身價值約2000元；警方隨著車牌循線找人，但也發現該輛廂型車在不久前才被位於布碌崙 (布魯克林)的一個建築公司報失。

事實上提款機在疫情 期間成為歹徒犯案的目標，在被稱為「地獄廣場」(Hell Square)的東豪斯頓街(East Houston St.)、地蘭西街(Delancey St.)、亞倫街(Allen St.)和艾塞克斯街，在疫情間類似案件頻傳；今年初時，警方更發現在下東城有一對父子檔大盜，就專門鎖定提款機偷竊。