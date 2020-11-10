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非正式民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高

記者和釗宇／紐約報導
紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)。(美聯社)
紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)。(美聯社)

紐約市2021年將舉行市長選舉，一份針對政界人士的非正式民調顯示，目前市主計長斯靜格(Scott Stringer)在民調中領先，排名第二的是布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)；同時，有超過80%的人認為現任市長白思豪(Bill de Blasio)政績不及平均水平，甚至是史上最差。

這份非正式民調由政治新聞機構City & State與霍南諮詢集團(Honan Strategy Group)做出，在線上調查了669名紐約政界內部人士，包括政治作家和市府、市議會幕僚；調查顯示，有高達30%認為斯靜格將當選，認為亞當斯將當過選的占17%；排在其後的分別非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)和白思豪前顧問威利(Maya Wiley)，支持率均為8%，前退伍軍人服務局局長蘇盾(Loree Sutton)和前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)各為5%，其餘候選人均低於3%。

令人驚訝的是，有19%的人認為以上參選人均不會贏得初選，而是投票給其他人，但並未列明；City & State表示，這項調查並非基於統計學原理，因此不用來預測明年6月的初選；不過，這項調查確實體現出政界人士的想法。

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