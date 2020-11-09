紐約疫期哄抬物價投訴逾1.2萬起 華社最多

曼哈頓華埠有華人超市在疫情嚴重期間因哄抬物價而被重罰。(記者張晨／攝影)

紐約市 消費者和勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection，簡稱DCWP)9日公布數據，顯示從3月疫情 開始至今八個月，共收到超過1萬2000起哄抬物價投訴，開出1萬5200多張罰單，其中布碌崙(布魯克林)日落公園、曼哈頓的華埠 和下東城三個華裔等少數族裔聚居的社區投訴最多。

該局局長薩拉斯(Lorelei Salas) 表示，哄抬物價投訴最多的社區以少數族裔社區為主，很多為低收入藍領勞工，家庭收入中位數約為3萬元，在疫情初期很多承擔不起口罩、洗手液和消毒濕巾等防疫急需用品的費用。

該局數據顯示，哄抬價格最嚴重的為布碌崙，共有3099起，其中日落公園、溫莎露台(Windsor Terrace)以189起居首；曼哈頓華埠及下東城受到的投訴最多，有205起。

「雖然隨著紐約市的重新開放，投訴有所減少，但疫情近日又出現反撲趨勢，全國各地的一些供應鏈繼續面臨挑戰，向社區提供必需品的商家，必須繼續保障價格合理。 」薩拉斯說。

自3月5日以來，該局收到超過1萬2000起哄抬價格的投訴，發出1萬5200多張罰單；其中3月中旬是哄抬物價案件的峰值，共有2108起投訴，隨後每周收到的投訴數量持續下降，目前每周平均收到幾十起投訴。

到目前為止，大約有一半的違規商家已經通過和解或行政審判和聽證會的決定，解決違規行為，繳納罰款，但DCWP也對屢教不改者提起八起訴訟；該局呼籲消費者繼續就哄抬物價行為投訴，可通過網址：nyc.gov/ DCWP，或致電311。