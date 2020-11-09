輝瑞疫苗報佳音 葛謨呼籲白登接手疫苗分發工作

製藥大廠輝瑞9日宣布其新冠疫苗的有效率已達90%，紐約州長葛謨呼籲白登盡快接手防疫和疫苗分發工作。美聯社

全美新冠病例和死亡病例數飆升，製藥大廠輝瑞9日宣布其新冠疫苗 的有效率已達90%，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲當選總統白登盡快接手防疫 和疫苗分發工作，認為當下的疫情形勢已經無法承受川普 政府持續的混亂管理。

在接受ABC採訪時，葛謨表示，疫苗的到來無疑是好消息，但壞消息是白登還有兩個月才能就任總統，「我們不能按照川普政府執行疫苗接種計畫，要在川普政府造成破壞之前修正或阻止這件事。」

他表示，川普的疫苗接種計畫將疫苗的分發工作交個少數幾個私營健保業者，這是將把數百萬生活在健保資源貧乏社區的美國人排除在外，「如果你的社區沒有萊德愛(Rite Aid)或者華格林(Walgreens)，那你接種疫苗就有困難，我很確定白登政府將解決這個問題。」

葛謨說，鑒於川普政府在處理新冠疫情的糟糕表現，他認為美國人不能信任川普在權力過度期繼續領導防疫工作，「如果你像川普一樣否認問題的存在，你就不可能解決問題，這屆政府沒有解決問題的動力。」

白登此前已經表示，上任後將把防疫作為頭等大事，他已經組建了自己的防疫工作小組，並表示無論川普政府是否提供協助，都將開展工作。