我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「瞌睡喬」如何擊敗川普？ 主攻疫情+少錯為贏+個人特質

「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選籲團結

川普總統競選連任失利 皇后區民選官員一邊倒賀白登

記者牟蘭／紐約報導
7日美聯社等多加媒體宣布，民主黨總統候選人白登當選第46任總統，意味著出生並成長於紐約皇后區的74歲現任總統川普，任期僅剩三個月。(Getty Image)
7日美聯社等多加媒體宣布，民主黨總統候選人白登當選第46任總統，意味著出生並成長於紐約皇后區的74歲現任總統川普，任期僅剩三個月。(Getty Image)

7日美聯社等多家媒體宣布，民主黨總統候選人白登當選第46任總統，意味著出生並成長於紐約皇后區的74歲現任總統川普，任期僅剩三個月，紐約多地街頭當地爆發歡呼聲，當地的民主黨籍民選官員一邊倒發出賀電，恭喜白登當選。

川普從出生到四歲，都住在皇后區牙買加莊園(Jamaica Estates)威爾罕坊(Wareham Place)85-15號一棟一家庭獨立屋，之後搬到附近米德蘭大道(Midland Parkway)一棟較大的房屋，房屋的裝修風格與其之後佛利山莊(Beverly Hills)奢華風格大不同。

因為川普的當選，總統的出生屋受到買家的青睞，2016年「川粉」地產商戴維斯(Michael Davis)曾以139萬元買下該房屋，已比上次交易價高出78%，但僅過三個月，又被一名中國買家買走，他轉手時獲利達54%，以高於市場價格至少兩倍的214萬元。

但紐約民眾對現任總統的舊屋並不買帳，該屋曾以每月近4000元的租金在租房網站招租，去年又以290萬元掛牌出售，但已被下架，再度競標拍賣因無人參與，導致拍賣被無限期延後。

紐約以民主黨籍為主，川普敗選的消息傳出後，曼哈頓與布碌崙多地爆發出民眾的歡呼聲，多位民選官員第一時間在推特等社群媒體發布恭喜新總統的「賀電」。

國會眾議院孟昭文恭喜白登與副手、聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)，並表示賀錦麗將成為美國首位亞裔與非洲裔女性副總統，迫不及待想與兩人一起工作。

皇后區後任區長理查茲(Donovan Richards)在推特上表示，「暴君」已被推翻，期盼民眾建立一個新美國，「讓我們一起鼓掌慶賀」；市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，這個結果代表民主的勝利，「民眾用選票說話，這個結果值得等待」。

因為川普的當選，總統的出生屋受到買家的青睞，三年前一名中國神秘客出高價買下這個住...
因為川普的當選，總統的出生屋受到買家的青睞，三年前一名中國神秘客出高價買下這個住宅，但掛牌出售時卻無人問津。(記者牟蘭／攝影)

編輯推薦

紐約 川普 皇后區

上一則

為投資賺錢輕信騙徒 布魯克林華女遭騙24萬元

下一則

新冠感染率下降 紐約布魯克林波羅園退出熱點區

延伸閱讀

「川普總統需要你」 競選團隊傳訊支持者募款打法律仗

「川普總統需要你」 競選團隊傳訊支持者募款打法律仗
川普不服敗選：「合法選票決定誰是總統，不是媒體」

川普不服敗選：「合法選票決定誰是總統，不是媒體」

CNN：關鍵喬治亞州 白登領先川普擴大至7248票

CNN：關鍵喬治亞州 白登領先川普擴大至7248票
白登：很明顯我們贏得大選…不理川普威脅 對民主有信心

白登：很明顯我們贏得大選…不理川普威脅 對民主有信心
江啟臣：美大選蔡政府押寶川普 改口已晚

江啟臣：美大選蔡政府押寶川普 改口已晚
密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
「九湯屋」麵館老闆林國耀表示，他與工作人員通過三周時間，搭建日式隔間風格的戶外餐廳，每個餐位用竹板隔開，還加蓋防雨雪的屋頂，並在每個房間外放置暖風機，即使雨雪天氣也能保證運營。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛拉麵店戶外餐廳「暖心」改造 食客甘等2小時

2020-11-01 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
對照川普指控舞弊 馬侃2008敗選感言瘋傳

對照川普指控舞弊 馬侃2008敗選感言瘋傳
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇