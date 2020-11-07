川普總統競選連任失利 皇后區民選官員一邊倒賀白登

7日美聯社等多加媒體宣布，民主黨總統候選人白登當選第46任總統，意味著出生並成長於紐約皇后區的74歲現任總統川普，任期僅剩三個月。(Getty Image)

7日美聯社等多家媒體宣布，民主黨總統候選人白登當選第46任總統，意味著出生並成長於紐約皇后區 的74歲現任總統川普 ，任期僅剩三個月，紐約多地街頭當地爆發歡呼聲，當地的民主黨籍民選官員一邊倒發出賀電，恭喜白登當選。

川普從出生到四歲，都住在皇后區牙買加莊園(Jamaica Estates)威爾罕坊(Wareham Place)85-15號一棟一家庭獨立屋，之後搬到附近米德蘭大道(Midland Parkway)一棟較大的房屋，房屋的裝修風格與其之後佛利山莊(Beverly Hills)奢華風格大不同。

因為川普的當選，總統的出生屋受到買家的青睞，2016年「川粉」地產商戴維斯(Michael Davis)曾以139萬元買下該房屋，已比上次交易價高出78%，但僅過三個月，又被一名中國買家買走，他轉手時獲利達54%，以高於市場價格至少兩倍的214萬元。

但紐約民眾對現任總統的舊屋並不買帳，該屋曾以每月近4000元的租金在租房網站招租，去年又以290萬元掛牌出售，但已被下架，再度競標拍賣因無人參與，導致拍賣被無限期延後。

紐約以民主黨籍為主，川普敗選的消息傳出後，曼哈頓與布碌崙多地爆發出民眾的歡呼聲，多位民選官員第一時間在推特等社群媒體發布恭喜新總統的「賀電」。

國會眾議院孟昭文恭喜白登與副手、聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)，並表示賀錦麗將成為美國首位亞裔與非洲裔女性副總統，迫不及待想與兩人一起工作。

皇后區後任區長理查茲(Donovan Richards)在推特上表示，「暴君」已被推翻，期盼民眾建立一個新美國，「讓我們一起鼓掌慶賀」；市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，這個結果代表民主的勝利，「民眾用選票說話，這個結果值得等待」。