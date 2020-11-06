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紐約州新增確診破3000 機場將嚴查旅客新冠檢測結果

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紐約州新增確診破3000 機場將嚴查來客新冠檢測結果

記者金春香／紐約報導
紐約將在州內機場增派國民警衛隊，嚴格對到訪紐約的旅客新冠檢測結果是否為陰性進行檢查。（美聯社）
紐約將在州內機場增派國民警衛隊，嚴格對到訪紐約的旅客新冠檢測結果是否為陰性進行檢查。（美聯社）

紐約州5日新增3209例新冠病例，創下半年來新高，州長葛謨(Andrew Cuomo)6日宣布，將在州內機場增派國民警衛隊(New York National Guard)，嚴格檢查到訪紐約的旅客新冠檢測結果是否為陰性，謹防第二波疫情。

葛謨表示已經與紐約市長白思豪(Bill de Blasio)達成協議，市警會與國民警衛隊共同在各個機場進行嚴格執法，查驗外州訪客的檢測結果。

本月4日起，從外州到紐約州的來客，都必須在到達紐約州的前三天(出發前)及抵達紐約州後的第四天，各接受一次新冠病毒檢測，兩個檢測結果都為陰性後，才可出門通行，在紐約州活動；目前新州、康州、賓州和麻州的旅客可免於新冠限制。

除在機場加大檢查力度外，紐約州警4日起也在州內各隧道、橋樑和高速入口設卡抽查外州民眾，盤查是否在14天內曾前往外州、是否有新冠症狀等。

州衛生廳6日指出，西紐約地區三個郡都出現疫情數字顯著上漲，三個郡分別為Monroe、Onondada和Erie郡，州府最快將於下周一對這些地區下達新一輪居家避疫政策。

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