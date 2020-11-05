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葛謨：紐約州大麻合法化時機已成熟 料明年通過

記者和釗宇／紐約報導
約州長葛謨(Andrew Cuomo)5日表示，紐約州大麻合法化的時機已經成熟。(美聯社)
約州長葛謨(Andrew Cuomo)5日表示，紐約州大麻合法化的時機已經成熟。(美聯社)

新冠疫情讓紐約州財政捉襟見肘，而鄰州新澤西則剛剛公投通過大麻合法化，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)5日表示，紐約州大麻合法化的時機已經成熟，州府需要大麻產業增加財政收入，預計明年將通過。

紐約州此前已經通過允許使用醫用大麻，而且在刑事司法改革中將持有少量大麻去罪化；然而，新冠疫情讓紐約州陷入前所未有的財政赤字，葛謨表示，現在是娛樂用大麻合法化的好時機，「我認為到明年實際就將成熟，因為即便白登上台、新一輪刺激法案通過，紐約州也仍將面對資金困難；我們需要更多資金，而且大麻合法化也是一項正確的政策，因此我認為明年可以通過。」

葛謨表示，他「多年以來」一直支持大麻合法化，也承認新州的腳步邁地更快；不過，他並未表示紐約州是否會採取新州的辦法，通過公投決定大麻合法化；除了新州，亞利桑那、南達科他和蒙大拿三州也在大選日通過公投將大麻合法化，目前全美已有15個州實行大麻合法化。

他說，如今大麻合法化的壓力已經落在州議會，州府可以大麻產業增加稅收並收取經營牌照費用；此前有研究預計，大麻合法化將每年至少給州府帶來3億元的稅收；葛謨表示，「我們急需資金，如今財政虧空這麼大，我覺得這會讓大麻合法化的談判阻力減小。」

州長法律過問博納比(Abel Bernabe)上月就曾暗示，葛謨明年1月將提出大麻合法化的提案，而類似提案今年初也曾提出，但最終未被納入2021財年預算案。

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