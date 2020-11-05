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暴力示威遊行重演 紐約曼哈頓57人被捕

記者黃伊奕／紐約報導
警方從示威人群中搜刮出的武器。（市警總局提供）
警方從示威人群中搜刮出的武器。（市警總局提供）

紐約市曼哈頓4日晚間發生暴力遊行，警方逮捕了其中57名示威者，其中包括一名布魯克林女子因涉嫌攻擊紐約市兩星警司現面臨刑事重罪指控。

因選舉而產生的兩群抗議示威者於4日晚間在曼哈頓又一次碰撞出激烈火花，警方為維持秩序期間逮捕了其中57名暴力示威者，分別為34名男性和23名女性，其中24人收到輕罪出庭傳票(desk appearance ticket)，另外32人收到刑事法庭傳票。

據悉其中23歲的美娜德(Rachel Menard)被指控二級攻擊、妨礙政府行政管理等重罪，當時曼哈頓南區副勤務指揮官休斯(Stephen Hughes)在逮捕一名嫌犯時，美娜德至少打了休斯臉部兩次。

還有來自賓州的24歲的辛格(Devina Singh)也因朝警方怒罵「F，法西斯」並朝著一名警員吐口水而被捕，她被控妨礙政府行政管理，同時也因吐口水而收到另外一張法庭傳票；警方稱辛格過去幾個月內至少有三次被捕紀錄，10月27日她因在布魯克林遊行中破壞建築窗戶，以及在9月18日華盛頓廣場公園抗議示威中都曾被逮捕。

警方還在此次示威人群中搜刮出大量的爆竹、電擊槍以及從一名16歲女孩那裡找到兩把刀。

警方從示威人群中搜刮出的武器。（市警總局提供）
警方從示威人群中搜刮出的武器。（市警總局提供）
警方從示威人群中搜刮出的武器。（市警總局提供）
警方從示威人群中搜刮出的武器。（市警總局提供）

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