史泰登島疫情反彈 白思豪：暫不封鎖 未進入第2波疫情

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)5日表示，史泰登島 部分地區發生疫情 反彈，有兩個郵遞區號的新冠檢測 七天平均陽性率超過3%，市府將針對相關地區加強檢測和防疫宣傳，目前不會建議採取封鎖措施；他表示，儘管目前疫情反彈令人擔憂，但並非所有疫情指標都超過警戒線，因此還不能判定紐約市已經進入第二波疫情。

白思豪表示，史泰登島出現疫情反彈的兩個郵遞區號分別是10305和10314；他說，史泰登島疫情反彈與此前布魯克林和皇后區疫情反彈不同，本次疫情反彈基本上局限於孤立的社區，後者則反彈範圍較大，因此針對史泰登島疫情，市府目前不會採取任何封鎖防疫行動。

他還說，與布魯克林不同，目前尚未發現史泰登島疫情反彈與聚集活動或特定事件有關，主要是因為人們防疫疲勞，放鬆了警惕，以及天氣轉涼室內活動增加。

市檢測和追蹤小組總監朗恩(Ted Long)也表示，史泰登島的疫情反彈與8月時布魯克林日落公園(Sunset Park)更為類似，而市府當時通過快速擴大檢測規模，成功遏制了那一波反彈，因此相信過去的經驗也能成功遏制本次疫情反彈；他說，市府已經在史泰登島設立了十個檢測點，並且在St. George輪渡碼頭設立快速檢測點，15分鐘就可出結果；市檢測和追蹤小組也將向史島增派70人，與當地社區組織合作加強防疫宣傳，並為無法在家隔離的陽性患者提供免費酒店、飯食甚至遛狗服務。

市府數據顯示，目前全市日新增疑似新冠住院95人，低於200人的警戒水平，但仍保持上升趨勢；七天平均日新增病例數更是高達633人，連續六天超過550人的警戒水平；單日檢測陽性率和七天平均陽性率則穩定在1%到2%之間，仍低於警戒水平；白思豪表示，目前並非所有疫情指標都超過了警戒線，醫療資源足以應對當下的疫情，因此可以判定紐約市尚未進入第二波疫情。

朗恩表示，市府已經建立了廣泛的檢測系統，因此只要疫情反彈就會被發現，也能讓市府快速反應遏制疫情；他呼籲市民務必提高防疫警惕，減少室內活動，確保戴口罩並保持社交距離。