圖輯／世紀大選紐約一日：投票選民創紀錄 嚴陣以待防騷亂

此次大選激起選民前所未有的投票熱情，紐約市投票數或破歷史紀錄。（記者洪群超/攝影）

世紀大選3日上演，新冠肺炎疫情加上前所未有的膠著戰況，此次大選投票 人數或達歷史新高。

紐約客亦展現前所未有的投票熱情，投票日清晨6時才開門的投票站，等候投票的選民就已排成長龍；據紐約市 選舉局4日發布的統計數據，大選日當天全市有超過120萬選民在五區投票站投票，加上此前有110萬人在提前投票的九天裡已投票，目前已有234萬6302選民投票，加上尚未全部計算的郵寄選票，此次大選，紐約市投票人數或將達歷史新高。

紐約作為傳統上民主黨占絕對優勢的藍州，當晚開票情況沒有意外，民主黨總統候選人贏得所有選舉人票。但在6月因反對警察暴力引發的示威中、發生連續幾晚的趁亂打砸劫掠，讓商家民眾心有餘悸；加上紐約市曾作為總統川普 及其家人的長期住所，擁有川普大廈及川普酒店等近四年來抗議及衝突多發地標，從選舉日起，大批警力便嚴陣以待。

選舉日下午，在6月騷亂中損失慘重的曼哈頓蘇荷區及中城商家，大都提前打烊，在天黑之前以木板釘死門窗，甚至不少自雇保安守夜。

僅管因有大批郵寄選票，此次大選夜難有結果出爐，但當晚仍有大批民眾聚集在時報廣場，觀看廣場上的大銀幕實時開票情況，歡呼雀躍直至深夜；眾多警力和防暴警察布守附近及紐約市多個示威常發生的地標，但直至4日，隨著計票仍在持續，預計中的示威乃至騷亂並未發生。