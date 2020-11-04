大選結果逐朗 紐約川普大廈前眾警荷槍把守

市警荷槍在大樓入口處把守。(記者張晨/攝影)

大選計票仍在持續進行中，紐約市 警一直在為這期間可能發生的示威甚至騷亂進行準備，3日晚在曼哈頓 中城第五大道川普 大樓(Trump Tower)以及幾個重要地點並未發生突發安保情況，但附近仍眾警把守；市警巡邏長霍姆斯(Juanita Holmes)4日表示，不管選舉結果如何，接下來的幾天安保都已做好準備。

影音來源：記者張晨

霍姆斯在當日接受媒體採訪時仍然表示，目前紐約市「沒有可信的威脅」，但隨著選舉結果的逐漸揭曉，警方已經「做好充分準備」應對可能出現的騷亂和示威活動。

霍姆斯作為紐約市警首位擔任巡邏局長的非洲裔女性，在大選前不久接任了該職位；她表示，市警對的搶劫、暴力和破壞行為採取零容忍態度，且特別在大選前後的很長一段時間內會一直保持高度警惕。

「我們昨天真的沒有任何事情發生，但如果今天、明天、接下來的幾天發生任何突發情況，我們都做好了準備。」她說。

曼哈頓川普大廈、時報廣場附近仍舊众警力把守，記者在現場看到，至少五輛自卸卡車和一輛市警巴士停駐在現場，周邊的幾條街道也均被設置路障限制行人車輛通過，武裝警員也在大廈入口處把守，以防任何突發情況。

而第五大道上的臨界精品店則均用木板封住了前門以及玻璃櫥窗，許多名表、首飾店舖已經將店內的陳列品清空，但營業仍在繼續，街上的車流人流不減，人們路過川普大樓前時紛紛掏出手機拍照或駐足觀看。

早在2016年大選當天，紐約市同樣使用重型卡車在川普大廈前築起了路障；警總警司莫乃漢(Terence Monahan)也表示，這場選舉是所有人都需經歷的，而誰贏誰輸無人知曉，但上千名警員仍會堅守在崗位上保證紐約人的安全。