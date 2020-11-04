我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

大選開票／248:214 白登拿下威州、川普提重新計票

孟昭文連任：感謝選民 繼續為國家美好未來努力

記者朱蕾／紐約報導
國會眾議員孟昭文成功連任。(取自國會網站)
國會眾議員孟昭文成功連任。(取自國會網站)

競選連任的華裔國會眾議員孟昭文(Grace Meng)在3日大選中，以壓倒性的優勢戰勝對手、共和黨候選人茲米奇(Thomas Zmich)，成功連任。孟昭文感謝選區民眾的支持和信任，並表示，未來還有很多工作要做，她會繼續為選區民眾的利益奮鬥。

紐約州第六選區國會眾議員孟昭文此次獲得10萬61331張選票，以62.6%的得票率戰勝對手；她表示，「感謝選區民眾再次選擇我在國會為社區發聲，能夠得到民眾的大力支持和信任，我深感榮幸」。

「對於我們國家來說，現在是充滿挑戰的時期，有許多工作需要完成，許多問題需要解決」，孟昭文說，「我們必須繼續竭盡所能，與新冠疫情作戰，並使經濟回到正軌，我將繼續盡一切努力實現這些重要目標。」

孟昭文還表示，她會繼續為選區民眾不懈奮鬥，繼續努力為國家的美好未來鋪平道路，並使皇后區更適合工薪家庭定居。

孟昭文感謝她出色的團隊、勤奮的志願者以及此次用選票發聲的皇后區居民。

她還說，「我們繼續關注總統大選在全國各地的選舉結果，此次郵寄選票的數量創紀錄，至關重要的是，每一張選票都必須計算在內，希望白登和賀錦麗能夠獲勝。」

編輯推薦

孟昭文 眾議員 皇后區

上一則

郭納德、羅斯票數均落後 不到最後結果不承認敗選

下一則

大選結果逐朗 紐約川普大廈前眾警荷槍把守

延伸閱讀

孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長

孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長
賀錦麗有望成為 美國首位女性副總統

賀錦麗有望成為 美國首位女性副總統
孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

孟昭文、凌德麗 獲皇后地檢頒發「開拓女性獎」

孟昭文、凌德麗 獲皇后地檢頒發「開拓女性獎」
皇后區民代候選人視訊見面會 孟昭文、劉醇逸等參加

皇后區民代候選人視訊見面會 孟昭文、劉醇逸等參加
孟昭文等批川普甩鍋中國 促民眾投票

孟昭文等批川普甩鍋中國 促民眾投票

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／248:214 白登拿下威州、川普提重新計票

大選開票／248:214 白登拿下威州、川普提重新計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票