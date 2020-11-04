孟昭文連任：感謝選民 繼續為國家美好未來努力

國會眾議員孟昭文成功連任。(取自國會網站)

競選連任的華裔國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)在3日大選中，以壓倒性的優勢戰勝對手、共和黨候選人茲米奇(Thomas Zmich)，成功連任。孟昭文感謝選區民眾的支持和信任，並表示，未來還有很多工作要做，她會繼續為選區民眾的利益奮鬥。

紐約州第六選區國會眾議員孟昭文此次獲得10萬61331張選票，以62.6%的得票率戰勝對手；她表示，「感謝選區民眾再次選擇我在國會為社區發聲，能夠得到民眾的大力支持和信任，我深感榮幸」。

「對於我們國家來說，現在是充滿挑戰的時期，有許多工作需要完成，許多問題需要解決」，孟昭文說，「我們必須繼續竭盡所能，與新冠疫情作戰，並使經濟回到正軌，我將繼續盡一切努力實現這些重要目標。」

孟昭文還表示，她會繼續為選區民眾不懈奮鬥，繼續努力為國家的美好未來鋪平道路，並使皇后區 更適合工薪家庭定居。

孟昭文感謝她出色的團隊、勤奮的志願者以及此次用選票發聲的皇后區居民。

她還說，「我們繼續關注總統大選在全國各地的選舉結果，此次郵寄選票的數量創紀錄，至關重要的是，每一張選票都必須計算在內，希望白登和賀錦麗能夠獲勝。」