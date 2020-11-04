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左右總統選情的關鍵州 結果何時出爐？

郭納德、羅斯票數均落後 不到最後結果不承認敗選

記者顏潔恩／紐約報導
瑪麗奧(中)以三萬張票遙遙領先，幾乎可篤定挺進國會。(本報檔案照)
瑪麗奧(中)以三萬張票遙遙領先，幾乎可篤定挺進國會。(本報檔案照)

涵蓋布碌崙(布魯克林)貝瑞吉和史泰登島的兩個職位選情膠著，現任民主黨第11選區國會眾議員羅斯(Max Rose)、第22選區州參議員郭納德(Andrew Gounardes)在點票結果中均落後共和黨候選人，其中羅斯與對手差了3萬張票數；但羅斯、郭納德隨後相繼表示，不在籍選票尚未算在內，不得到最終結果不承認敗選。

上屆爆冷打敗前聯邦眾議員鄧諾允(Dan Donovan)，羅斯此次面對州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)的挑戰，票選結果並不理想；瑪麗奧宣布出戰時有川普、紐約市警察公會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)的背書支持，並入選「年輕槍手」計畫，獲得更多關注和資源競選國會議員。

瑪麗奧也強調與大多華人的政見相似，包括特殊高中考試(SHSAT)、挺警、反亞裔暴力等議題，認為在紐約州一片藍色浪潮下需要有共和黨人的角度來制衡力量，且承諾當選後雇用華人助理，為此獲得一眾華人支持者。

統計選票完畢，兩者的得票率是57.9%對比42.1%，瑪麗奧以3萬7000多張票數領先羅斯，幾乎可篤定將贏下該席位；羅斯在昨晚的記者會中未承認敗選，表示仍大量未計的不在籍選票可能推翻結果，「我相信每張選票都必須算在內，不到最後我們都不知道最終贏家是誰」。

另一方面，上屆選舉中打敗在職超過16年的共和黨前州參議員高頓(Marty Golden)，郭納德此次成績卻不及毫無政治背景的商人布魯諾(Vito Bruno)；直到點票結束，布魯諾以4萬621票戰勝3萬4586票的郭納德，兩者得票率是54%對比46%。

郭納德落後的4850票只能靠不在籍選票翻盤，他在線上會議中鼓勵支持者，提到還有上千張票數未算在內，「這些票數將會對最終的結果起關鍵作用，我有自信被算在內後，我們會占上風」；另一方面，布魯諾在成績公布後則保持低調，暫時未發布任何聲明，只在一名支持者於推特的恭喜推文中回應「謝謝」。

無政治背景的布魯諾(左)在昨晚的開票成績中領先郭納德(右)。(辦公室提供)
無政治背景的布魯諾(左)在昨晚的開票成績中領先郭納德(右)。(辦公室提供)

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