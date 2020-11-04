「藍色浪潮」未襲長島 華人選民：早預料到

長島未見「藍色浪潮，華人選民稱並不意外；圖為長島的投票站。(記者曹健╱攝影)

雖然紐約州以民主黨為主，但3日的大選中，「藍色浪潮」未襲長島 ，除了部分華裔 選民青睞川普外，三個參議員的席位也被共和黨候選人代替；華裔選民表示，他們一早料到這個結果，並表示投票 不是買彩票，要選一名代表自身價值觀的領導人。

根據3日的選票統計，長島州參議院第三選區高蘭(Jim Gaughran)、第五選區馬丁內斯(Monica Martinez)與第六選區的民主黨候選人托馬斯(Kevin Thomas)在今年的選舉中失利，明年將分別由共和黨候選人威克(Alexis Weik) 、史密斯(Edmund Smyth)與鄧恩(Dennis Dunne)代替。

此外，國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)也在3日選票統計中落後共和黨候選人桑托斯(George Santos)數千票，但不在籍投票尚未統計，他仍有翻盤的機會。

對於長島的大選中不見「藍色浪潮」，多名當地的華裔居民表示並不意外；居住在長島納蘇郡的周薇，3日投下自己的一票，她表示，自己並不贊同民主黨的政策，尤其看到郡府的遊民所計畫以及日益增加的地稅，她轉投共和黨，「我希望民代能保護中產階級」。

納蘇郡居民張國棟表示，他特別選在大選當日投票，希望用自己的選票發聲；他說，投票選出總統與其他民選官員，旨在選出一個代表自己利益的代表，並不是買彩票，看哪方的勝算大；四年前把選票投給當時政治素人川普的他，當日仍堅持這一決定。

張國棟表示，近年來長島的華裔居民參政議政的熱情高漲，尤其在今年的投票中，不少華裔申請成為投票站的工作人員協助他人投票，他希望華人積極參政，讓民選官員重視華人的選票。