我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

差不到1個百分點 川普陣營將要求：威州重新計票

左右總統選情的關鍵州 結果何時出爐？

「藍色浪潮」未襲長島 華人選民：早預料到

記者牟蘭／紐約報導
長島未見「藍色浪潮，華人選民稱並不意外；圖為長島的投票站。(記者曹健╱攝影)
長島未見「藍色浪潮，華人選民稱並不意外；圖為長島的投票站。(記者曹健╱攝影)

雖然紐約州以民主黨為主，但3日的大選中，「藍色浪潮」未襲長島，除了部分華裔選民青睞川普外，三個參議員的席位也被共和黨候選人代替；華裔選民表示，他們一早料到這個結果，並表示投票不是買彩票，要選一名代表自身價值觀的領導人。

根據3日的選票統計，長島州參議院第三選區高蘭(Jim Gaughran)、第五選區馬丁內斯(Monica Martinez)與第六選區的民主黨候選人托馬斯(Kevin Thomas)在今年的選舉中失利，明年將分別由共和黨候選人威克(Alexis Weik) 、史密斯(Edmund Smyth)與鄧恩(Dennis Dunne)代替。

此外，國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)也在3日選票統計中落後共和黨候選人桑托斯(George Santos)數千票，但不在籍投票尚未統計，他仍有翻盤的機會。

對於長島的大選中不見「藍色浪潮」，多名當地的華裔居民表示並不意外；居住在長島納蘇郡的周薇，3日投下自己的一票，她表示，自己並不贊同民主黨的政策，尤其看到郡府的遊民所計畫以及日益增加的地稅，她轉投共和黨，「我希望民代能保護中產階級」。

納蘇郡居民張國棟表示，他特別選在大選當日投票，希望用自己的選票發聲；他說，投票選出總統與其他民選官員，旨在選出一個代表自己利益的代表，並不是買彩票，看哪方的勝算大；四年前把選票投給當時政治素人川普的他，當日仍堅持這一決定。

張國棟表示，近年來長島的華裔居民參政議政的熱情高漲，尤其在今年的投票中，不少華裔申請成為投票站的工作人員協助他人投票，他希望華人積極參政，讓民選官員重視華人的選票。

編輯推薦

投票 長島 華裔

上一則

超230萬市民親自投票 白思豪：投票率有望追平歷史紀錄

下一則

「投米老鼠都行」！ 華裔投票站工作人員籲民眾別棄票

延伸閱讀

愛阿華、南卡共和黨參議員連任 民主黨奪回參院機率減

愛阿華、南卡共和黨參議員連任 民主黨奪回參院機率減
共和黨力保參院 民主黨擴大眾院優勢

共和黨力保參院 民主黨擴大眾院優勢
孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長

孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長
瑪麗奧挺進國會 郭納德落後共和黨對手

瑪麗奧挺進國會 郭納德落後共和黨對手
華人看大選…從法治到疫情 考量大不同

華人看大選…從法治到疫情 考量大不同
防疫、投票順利 華人選民：食物飲水手套無用武之地

防疫、投票順利 華人選民：食物飲水手套無用武之地

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登威州領先、川普將提重新計票

大選開票／238:213 白登威州領先、川普將提重新計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票