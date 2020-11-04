超230萬市民親自投票 白思豪：投票率有望追平歷史紀錄

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)4日表示，市民投票熱情高漲，共有230萬選民參加了提前投票和大選日投票，加上不在籍選票，紐約市本屆大選的投票率料將追平歷史紀錄。美聯社

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)4日表示，市民投票 熱情高漲，共有230萬選民參加了提前投票和大選日投票，加上不在籍選票，紐約市本屆大選的投票率料將追平歷史紀錄。

白思豪表示，儘管總統選舉目前勝負未分，但紐約市的投票過程非常順利，投票率非常高；根據市選舉委員會的數據，大選日有120萬選民到投票站投票，再加上提前投票的110萬選民，目前已有234萬6302選民投票；負責協調選舉工作的副市長湯普森表示，另有110萬選民申請了不在籍選票，儘管目前仍不知道能收回多少，但預計紐約市的投票率能追平歷史紀錄。

白思豪呼籲，無論選舉結果如何，選民都應該相信計票是公平的，並敦促所有市民和平表達意見，表示「紐約市應對所有情況做好準備」；他也表示，對白登的選情感到樂觀，而且民主黨已經確定繼續控制眾院，參院也挽回一些劣勢，因此無論選舉結果最終如何，對民主黨來說現狀都有所改善；他預計，無論誰當選總統，都有通過新一輪刺激計畫的壓力，因此仍對聯邦撥款抱有希望；若沒有刺激計畫，紐約市的經濟恢復將非常緩慢。

他還恭喜新澤西州通過大麻合法化，並表示紐約州也應立刻推動大麻合法化，這樣能夠增加更多財政收入用來填補疫情帶來的虧空，有利於發展經濟並幫助需要救濟的民眾。