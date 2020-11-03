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川普支持者現身布魯克林多個投票站 涉違規拉票

記者顏潔恩／紐約報導
川普支持者涉嫌到布碌崙各投票站拉票，並惡言威脅選民。(取自推特)
川普支持者涉嫌到布碌崙各投票站拉票，並惡言威脅選民。(取自推特)

美國總統大選今日登場，布碌崙(布魯克林)多個選民投票站被爆出一群川普支持者在限制區域內進行非法拉票活動，並威脅選民「我會把你打送進醫院等」；轄管當地的市警72分局出動多名警員到場協調，但未沒有採取任何行動，引起部分選民的不滿。

自早上10時開始，一群未戴口罩的川普支持者駕駛掛著「支持川普」旗子的轎車四處遊街頭，布碌崙選民指出在日落公園88中學(M.S. 88)、南區班森賀177小學(PS 177)、接近羊頭灣的238小學(PS 238)的投票站等見過這批人；他們涉嫌違反選舉局限定的投票站100呎內不可拉票的規定，不僅如此，被其他選民出聲提醒時還態度囂張，朝選民比中指、厲聲謾罵。

接到報警後，市警72分局警員曾抵達在88中學的投票站進行協調，後來警員鑑定川普支持者的車子沒停在限制區域內，不算影響投票活動而未採取行動；後來其中一名川普支持者與選民開始當街對罵起來，警員試圖熄滅兩人怒火，爭執延續將近一個小時後才結束。

有選民指出，川普支持者在警員在場的情況下對著選民說「我會把你打送進醫院」，故意挑釁選民引發肢體衝突，但警員只是擋在兩人之間，對川普支持者的威脅毫無作為。

日落公園市議員候選人之一的華裔胡安行當時也在現場撞見這一幕，表示川普支持者在路邊用言語威脅和騷擾路人，警方沒有任何行動；但之前提前投票時，義工在紅鉤區(Red Hook)的投票站向選民派發咖啡，就被視作拉票，被警員當場充公所有的防護用品，兩者對比結果非常不公平。

「當明天太陽升起時，我們依然會是鄰居，請不要忘記這一點」，市議員紀思庭(Justin Brannan)也在社交媒體上呼應，希望各黨支持者都要抱持和平的態度。

川普支持者將車子停在限制區域外的地方，警員因此未採取行動。(取自推特)
川普支持者將車子停在限制區域外的地方，警員因此未採取行動。(取自推特)

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