川普支持者現身布魯克林多個投票站 涉違規拉票

川普支持者涉嫌到布碌崙各投票站拉票，並惡言威脅選民。(取自推特)

美國總統大選 今日登場，布碌崙(布魯克林)多個選民投票 站被爆出一群川普 支持者在限制區域內進行非法拉票活動，並威脅選民「我會把你打送進醫院等」；轄管當地的市警72分局出動多名警員到場協調，但未沒有採取任何行動，引起部分選民的不滿。

自早上10時開始，一群未戴口罩的川普支持者駕駛掛著「支持川普」旗子的轎車四處遊街頭，布碌崙選民指出在日落公園88中學(M.S. 88)、南區班森賀177小學(PS 177)、接近羊頭灣的238小學(PS 238)的投票站等見過這批人；他們涉嫌違反選舉局限定的投票站100呎內不可拉票的規定，不僅如此，被其他選民出聲提醒時還態度囂張，朝選民比中指、厲聲謾罵。

接到報警後，市警72分局警員曾抵達在88中學的投票站進行協調，後來警員鑑定川普支持者的車子沒停在限制區域內，不算影響投票活動而未採取行動；後來其中一名川普支持者與選民開始當街對罵起來，警員試圖熄滅兩人怒火，爭執延續將近一個小時後才結束。

有選民指出，川普支持者在警員在場的情況下對著選民說「我會把你打送進醫院」，故意挑釁選民引發肢體衝突，但警員只是擋在兩人之間，對川普支持者的威脅毫無作為。

日落公園市議員候選人之一的華裔胡安行當時也在現場撞見這一幕，表示川普支持者在路邊用言語威脅和騷擾路人，警方沒有任何行動；但之前提前投票時，義工在紅鉤區(Red Hook)的投票站向選民派發咖啡，就被視作拉票，被警員當場充公所有的防護用品，兩者對比結果非常不公平。

「當明天太陽升起時，我們依然會是鄰居，請不要忘記這一點」，市議員紀思庭(Justin Brannan)也在社交媒體上呼應，希望各黨支持者都要抱持和平的態度。