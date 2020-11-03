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防選舉騷亂 曼哈頓華埠店家「被搶怕了」釘木板自保

記者顏嘉瑩／紐約報導
珠寶店旁準備著稍晚將釘上的木板，以防可能的騷亂。(記者顏嘉瑩/攝影)
珠寶店旁準備著稍晚將釘上的木板，以防可能的騷亂。(記者顏嘉瑩/攝影)

為了預防3日的大選出現大規模的打砸搶，曼哈頓華埠有部分店家當天一早就開始在門口釘上木板，也有部分商家直接暫停營業；商家表示，今年夏天在全美各地的抗議示威活動波及無辜商家，已經「被搶怕了」，不過也有商家認為，若出現騷亂，抗議者也不會選擇到華埠，而會到中城、川普大樓等處抗議，不需太擔心。

位於堅尼路(Canal St.)上的中國工商銀行、華美銀行等，在3日一早就在門口釘上木板，大通銀行則是貼上公告，表示當天受到大選影響，將提早結束營業，另外還有部分藥局、珠寶店，也都有做防止騷亂恐造成打砸搶的應變措施。

堅尼路上的健寧西藥房將部份店門以木板封起，只留出入口讓顧客進出，藥房職員表示，為了防止可能的騷亂，前一晚老闆就讓人來釘木板。

事實上，在今年6月因非洲裔佛洛伊德(George Floyd)遭警壓頸致死案造成的抗議活動中，暴徒就曾在華埠以藥房、珠寶店、手機店等為目標行搶，不具名藥房業者表示，這些活動讓無辜店家遭受波及，已經「被搶怕了」，如果大選再造成騷亂，實在不知道該怎麼辦。

有些中餐館在當天乾脆直接歇業，為於勿街(Mott St.)上的餐館「昇輝海鮮酒樓」，更直接在門上貼著公告，表示為支持選舉，將連續歇業兩天，並訂於5日(周四)才重新開放。

此前店門玻璃曾被打破的餐館「上海老正興」，業者朱太表示，雖然她也擔心若發生騷亂，店門恐再被破壞，但每一次請人來釘木板，又是一筆上千元的開銷，在疫情衝擊下生意仍未回到正軌，她無力再負擔更多意外支出，只能祈禱不要發生騷亂，同時也不要再有人來傷害無辜商家。

上海老正興也將門口戶外用餐座的桌椅收到室內；朱太說，騷亂中桌椅可能被抗議者拿起來當武器，為了預防，才先將桌椅收起來，只做堂食生意。

珠寶店可能在騷亂中成為行搶目標，「金玉珠寶錶行」業主岑灼槐認為，即便發生騷亂，也會集中在市政廳、川普大樓、時報廣場等處，華埠不一定會成為目標；不過他也透露，若晚上見選民情緒逐漸高張，他也會將珠寶店的鐵門拉上，以策安全。

在華埠藥房的木板上寫著鼓勵投票的標語。(記者顏嘉瑩/攝影)
在華埠藥房的木板上寫著鼓勵投票的標語。(記者顏嘉瑩/攝影)
中藥行用紙箱貼住玻璃門。(記者顏嘉瑩/攝影)
中藥行用紙箱貼住玻璃門。(記者顏嘉瑩/攝影)
珠寶店旁準備著稍晚將釘上的木板，以防可能的騷亂。(記者顏嘉瑩/攝影)
珠寶店旁準備著稍晚將釘上的木板，以防可能的騷亂。(記者顏嘉瑩/攝影)
銀行門上貼著公告，表示受到選舉影響，3日將提早結束營業。(記者顏嘉瑩/攝影)
銀行門上貼著公告，表示受到選舉影響，3日將提早結束營業。(記者顏嘉瑩/攝影)
擔心若發生騷亂，桌椅恐成為抗議者攻擊工具，上海老正興把門口的戶外用餐座桌椅收起來...
擔心若發生騷亂，桌椅恐成為抗議者攻擊工具，上海老正興把門口的戶外用餐座桌椅收起來。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠餐館選擇在大選日歇業一天。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠餐館選擇在大選日歇業一天。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠的藥房已釘上木板。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠的藥房已釘上木板。(記者顏嘉瑩/攝影)
昇輝海鮮酒樓」，更直接在門上貼著公告，表示為支持選舉，將連續歇業兩天。(記者顏嘉...
昇輝海鮮酒樓」，更直接在門上貼著公告，表示為支持選舉，將連續歇業兩天。(記者顏嘉瑩/攝影)

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