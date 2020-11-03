CDC：新冠確診者也可親自投票 選民震驚

CDC表示新冠確診者也可親自投票，醫界人士表示此舉令人震驚。（推特截圖）

已經感染新冠病毒、並在進行隔離的選民是否可以去投票 站投票？聯邦疾病防治中心(CDC )給出「可以」的答案，只要這些人到達投票點後主動讓工作人員了解情況，並採取必要防範措施，就可以與他人一樣在投票站親自投票；該舉令一些醫學專家和選民感到無法理喻，稱是與防疫理念背道而馳。

CDC在日前發布的投票指南中表示，無論是因感染新冠還是因與確診者密切接觸而正在隔離的選民，仍可以行使投票權，只要按照投票站和選民指南要求，就可安全進行現場投票。

CDC要求，患者或正在隔離的選民達到投票站後，要讓工作人員了解他們的情況，並需要全程配戴口罩，與他人保持至少六呎距離，在投票前後要洗手或使用免洗洗手液，且最好自己準備額外的口罩和筆，盡量減少與工作人員之間的接觸。

CDC的這一舉動令不少公共衛生領域人士感到震驚，表示其指南再次給大眾帶來誤導，也背離人們數月來所接受的醫學和科學建議。

一些選民則表示，川普政府領導下，CDC從疫情爆發起就頻頻發布令人大跌眼鏡的指南，讓人失望。

已於上周末通過提前投票投給白登的胡琪玲說，看到CDC發布這一指南的新聞後，她慶幸自己已經通過選票表達心聲，在川普不斷試圖抹滅疫情嚴重性的情況下，美國 重要的疾病預防部門也頻頻給出與基本常識向左的指南，讓她對當下的美國極為失望，希望大選結果盡快出爐，在沒有過大紛爭下讓白登入主白宮，帶領美國回到抗疫正途。