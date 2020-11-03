紐約州租金補貼 近10萬申請者六成被拒

州內5萬7000名緊急租金援助計畫申請者由於未達到申請標準而被拒。（記者金春香／攝影）

州府數據顯示，州內5萬7000名緊急租金 援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)申請者由於未達到申請標準，而無法獲得租金補貼，被拒絕者占申請者總數9萬4000人中的六成。

紐約州 7月推出緊急租金援助計畫，該計畫由聯邦新冠紓困法案(CARES Acts)下的新冠救助基金(Coronavirus Relief Fund)提供資金，為在新冠疫情期間失去收入來源的低收入家庭直接提供租金補貼，該補貼直接支付給房東或房屋提供者，租客 不需再償還這筆資金。

不過申請該補貼有具體要求，租客的主要住所必須位於紐約州，提交申請時家庭收入必須低於根據家庭規模調整後的地區中位數收入(Area Median Income，簡稱AMI)的80%，家庭每個月需要將30%以上的總收入用於支付房租，且申請者必須在今年4月1日至7月31日之間失去收入。

負責申請相關事宜的紐約州住房與社區重建廳(Homes and Community Renewal，簡稱HCR)數據顯示，9萬4000名申請者中，超過60%因為沒有完全符合申請標準而被拒絕，符合申請資格者中目前只有約1萬5000人已經收到總計4000萬元的租金補貼，這筆補貼約一半資金都發給紐約市皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士的居民，該計畫內的另外6000萬元暫時還未被分發出去。

HCR發言人Brian Butry表示，HCR仍在繼續審查申請者是否符合申請資格，並每周向已被批准的申請者的房屋屋主分發補貼，他指出為更好地完成所有審閱和分發工作，也需要租客和房東及時回覆HCR的電話和電郵，並提供所需的文件。