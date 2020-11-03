預防未知暴亂發生 紐約市警做好準備「零容忍」

未知暴亂發生，紐約市警做好準備「零容忍」(記者張晨／攝影)

全美3日正式進入普選日，由於擔心選舉結果引發的暴力衝突，紐約市 商家紛紛採取措施，使用木板或捲簾門遮擋，以防止任何潛在的損失；而與此同時，市警總局局長希爾(Dermot Shea)3日也向紐約人發出警告，對非和平示威「零容忍」。

「對所有紐約人來說，今天的警察 力量強大，他們將對此事零容忍。我不能再明確了——零容忍」，希爾在當日早接受NY1採訪時表示。

希爾要求檢察官也應立即採取行動，「我們將要求檢察官追究涉案者的責任，因為他們擾亂紐約人的生活，砸搶商店引發混亂，不能僅僅被釋放而不被起訴，他們需要面對刑事後果。」

市警表示，目前沒有任何有關計畫中的抗議活動或將出現暴亂的消息。

希爾稱，商家所採取的封門措施是對自己100%的負責，並不能因此指責他們渲染氣氛，因為這是根據之前的經歷以及發生在全國範圍內動盪不安現象所作出的本能反應；「但現在還沒有任何信息表明紐約會再次經歷類似的6月發生的事。」

在回應市警是否為避免警察與抗議者發生衝突做了準備時，希爾表示，大多數活動都進行得沒有問題，且在過去的一個星期和周末，平均每天都有20到30起抗議活動，自5月份以來，已有數千人走上街頭。

「麻煩來自幾個『抗議天空變藍』(protest the sky being blue)的小團體。」希爾說，不知道他們是否會很快離開，也不知道他們是否關心誰贏得這次選舉，但是市警會在安保方面對其進行控制。

他明確表示，「市警已經做好準備，在這個選舉日保證街道的安全。」雖然在如何運作方面還有一些沒有回答的問題，但是市警已經做好準備，「我們準備好了，我們期待著。」