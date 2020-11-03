普選日華埠民眾爭做領頭羊 是紅是藍 都要投神聖一票

30多名工作人員現場幫助投票者。(記者張晨／攝影)

隨著提早投票 的結束，3日終於迎來了普選日，曼哈頓下城華埠 周邊的多個投票點陸續開放，不少華裔民眾凌晨5時許就外出投票；而今年與往年不同的是，投票人數大大增加，民眾紛紛表示，不管紐約 的藍色深淺，都要投出寶貴的一票，行使權利。

3日普選日一早，曼哈頓下城中央街(Centre St.)和孔子大廈成為了距離華埠最近的兩個投票站，郵編10038以及10002的居民均可以前往這兩個站點進行投票。

中央街111號的第一位排隊的民眾是一名白人男子，他表示，自己住在華埠的且林綠小區，早上5時許就已經在是門口等待投票。

而孔子大廈的投票點熱情同樣非常高漲，紐約中華公所主席于金山表示，往年自己都是站在隊伍第一個率先進行投票的，但當天即使自己5時左右到達，前面也已經排了40幾個人，而6時正式開門時，整個隊伍已有將近100人在等待。

于金山表示，從前人們認為紐約作為「深藍州」，投票的意義不會顯得很大，但今年情況特殊，且在新冠疫情的影響下，兩名總統候選人競爭非常激烈；許多投票者，尤其是華人同胞，參與度比先前都要高漲，明確行使自己的公民權利。

孔子大廈因有許多耆老住戶，當天分派到該投票站的工作人員有30多名，以至於室內環境較為擁擠，為保證安全的社交距離，隨後十名工作人員被調往室外進行排隊協調。

許多不願透露姓名的華裔隨訪者表示，在投票選擇中更看重候選人對經濟復甦以及疫情防控的處理態度。

孔子大廈投票站的工作人員表示，普選日的投票人數可能會超過千人。