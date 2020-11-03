白思豪：白登上台將通過刺激計畫 助紐約市擺脫財政危機

圖為紐約市長白思豪10月27日提早投票。(美聯社)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)在大選日舉行的記者會上公開為民主黨總統候選人白登站台，稱若白登當選，就能確保新一輪刺激計畫出台，挽救紐約市的財政危機；他還呼籲民眾，無論選舉結果如何，都要和平示威。

白思豪表示，今年的大選日意義重大，是很多人有生以來最重要的選舉，「將決定我們能不能拿到刺激計畫的聯邦撥款、是否有可信賴的疫苗、是否能夠關注環境問題等重要議題。」

他說，自己在紀念九一一儀式上與白登及其幕僚有過交談，「他們都很支持出台新一輪刺激計畫；如果白登上台，預計將彌合美國的裂痕，保證新一輪刺激計畫出台，紐約市就能夠拿到聯邦撥款挽救財政危機。」

白思豪還呼籲沒有參加提前投票 或申請不在籍選票的選民盡快投票；此外，已經填好不在籍選票的選民則可以直接前往投票站遞交選票，「這樣最為穩妥；如果選擇郵寄不在籍投票，須確保今天之內投遞，郵戳最晚是11月3日的選票才能被計入。」

副市長湯普森則表示，全市大部分投票站運轉正常，但有少數投票站準備不足，延遲開放，「這是不可接受的。」白思豪也表示，大選之後將繼續推動改組市選舉委員會，落實同日選民註冊、允許選民在任何投票站投票等選舉流程改革。

白思豪還呼籲市民，無論選舉結果如何，示威必須和平進行；「我們尊重所有和平示威，如果出現暴力，市警將強力執法；對於任何組織示威的人，如果發現有人出現暴力示威的企圖，應立即與其割席並阻止暴力行為。」