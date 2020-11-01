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赴中「雙陰」掀商機 醫揭穿：兩小時完成兩檢測 不可能

記者黃伊奕／紐約報導
中國駐美國大使館發布搭乘航班赴中新規，圖為日前從美國返回中國的旅客，在紐約機場辦理登機手續。(記者牟蘭／攝影)
中國駐美國大使館發布搭乘航班赴中新規，圖為日前從美國返回中國的旅客，在紐約機場辦理登機手續。(記者牟蘭／攝影)

中國政府此前頒布規定，6日起從美出發前往中國的乘客需提供「雙陰」檢測，並且從以往疫情前三天檢測時間縮短到48小時，讓很多在美華人嘆去中國之路「難上加難」；而有機構趁機宣傳「兩小時能完成兩項檢測」，專業醫師指出根本不可能。

根據中國政府最新規定，從美國出發前往中國的乘客，需要憑新冠肺炎核酸檢測陰性證明和血清IgM抗體檢測陰性證明，向當地中國駐美領事館申請帶「HS」標誌的綠色健康碼或健康狀況聲明書，才能順利搭機。

該規定讓不少定了6日飛往中國機票的華裔無比緊張；在紐約旅行社工作的張雲指出，該規定出台後「電話都快被打爆了」，大部分民眾希望將機票提前或改為直飛，甚至有顧客表示願意出多兩三倍價錢。

華人楊雪莉的婆婆去年年底來美幫助帶孫女，原本計畫4月回國，但是因疫情被困；後面雖然回國政策寬鬆了一些，但因楊雪莉和丈夫購置新家，一直忙搬家，婆婆想多幫幾天；待一切都安排好後，楊雪莉一個月前為婆婆購買了11日從加拿大轉機回中國的機票，但新出台的「雙陰」檢測規定讓婆婆回國遇到難題。

楊雪莉說，此前核酸檢測只需要提供三天前核酸檢測，但新的規定要求提供48小時內兩種檢測結果，「婆婆在加拿大轉機都需要等候十多個小時，等於兩天內不僅要檢測、出結果、提供給中國領事館審核、加上完成轉機，這基本不可能做到。」

該政策出台後，一些廣告宣傳稱兩小時之內能完成兩項檢測，對此宜康診所醫生葉宏表示，專業的核酸檢測不可能兩小時內能夠完成；「從將檢測樣本送進入專業化驗室完成檢測，至少需要四到六個小時，這還不包括提取樣本、錄入檢測者信息等花費的時間」；葉宏醫生也指出，血清IgM抗體檢測比較快，民眾在診所抽血後，最快可以兩小時獲得結果。

雖然如此對於需要轉機的民眾，葉宏醫生根據以往協助過完成檢測登機回國民眾情況來分析，稱「非常有難度」；尤其是對於外籍華裔因為不可通過電子版提交，需提供紙本版審核才可登機，想要在48小時內完成，幾乎不可能。

根據中國新規，前往中國的旅客，要持有48小時內的新冠病毒和抗體檢測的雙陰性報告，...
根據中國新規，前往中國的旅客，要持有48小時內的新冠病毒和抗體檢測的雙陰性報告，才能獲准登機；圖為紐約甘迺迪國際機場的安檢大廳。(路透)

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