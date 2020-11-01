紐約疫情下550人萬聖節派對 20名組織者被捕

警方在布朗士的一間大型倉庫內，查獲557名男女違規舉行萬聖節派對。(法警處提供)

新冠疫情之下，州府、市府呼籲民眾勿在萬聖節 聚會狂歡，但紐約市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)1日凌晨在布朗士 一個大型倉庫內，查獲550人違規舉行萬聖節派對，其中大部分參加者未戴口罩；執法人員勒令派對結束，並逮捕20名組織者。

根據法警處，10月31日晚接報布朗士Seabury大道靠近Westchester大道處的一個大型倉庫外，有約150名人身穿萬聖節裝扮正排隊進入，且門口有保安、內部大聲播放音樂；執法人員於1日凌晨1時25分進入臨檢，發現在倉庫中擠滿557名男女違反疫情規定，未戴口罩更無視社交距離，在內喝酒跳舞，內部更有兩組完整的DJ台、一個酒吧，旁邊的卸貨區還有一輛餐車。

該倉庫是由承包商Abe V. Systems Inc公司擁有；法警處隨後以違反防疫 令、無照販售及囤積酒類，查封現場並逮捕20名組織者，現場酒類沒收，同時也開出罰單，最高將被罰10萬5000元。

這不是萬聖節期間防疫執法人員所查封的唯一大型派對；警方在此不久前，才在布碌崙(布魯克林)的東威廉斯堡(East Williamsburg)，發現有387人在一處大型倉庫內舉辦派對，九名組織者也因違反防疫規定及酒精飲料管制法(Alcoholic Beverage Control Laws)等被捕，面臨多項控罪。