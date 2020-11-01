疫情下逐夢拳王 中國拳手張志磊直播開打

疫情期間張志磊辛勤備戰不鬆懈。（張志磊團隊提供）

曾經摘得北京奧運 會男子拳擊超重量級銀牌的中國 拳擊手張志磊，六年前進入美國職業拳壇、向世界拳王發起衝鋒；長期在新州訓練的他將於11月7日(周六)在佛州交手代表美國國家隊參加過悉尼奧運會的Devin Vargas，賽前經歷多次核酸檢測、現場也無任何觀眾，是新冠肺炎疫情 影響下為數不多的拳擊賽事，期待華人上網觀看、予以支持。

「這場比賽對我來說意義重大。」張志磊表示，這是簽約新公司Matchroom後的首場比賽，也是疫情期間鮮有的拳擊比賽，所以備戰格外小心，從拳手、到陪練、到所有團隊人員都進行了多次新冠病毒檢測並要呈陰性，且不讓任何觀眾入場，全力保障比賽安全進行；「疫情對每名拳手都有影響，但好在這幾個月我一直在訓練、也做好了防護，整個團隊各盡其責，大家都期待我有精彩的表現」。

Vargas是一名經驗豐富的老將，曾對陣過多名拳王，目前的戰績是22勝6負，是張志磊前進路上的試金石；張志磊說，這場比賽之後，希望能盡快挑戰拳王約書亞約(Anthony Joshua)，「我的對手肯定一個比一個強，但這都不是問題，我已做好準備；要想成為世界冠軍，就必須打敗世界冠軍，要想成為世上最強，也就必須挑戰世上最強，這是我們團隊的目標，更是我的目標」。

張志磊的中方經紀人李茂沛表示，張志磊過去六年保持了21場全勝、16場KO的戰績，其中11次在第一回合KO對手，首回合的KO率達52%，獲得世界拳壇的高度關注；9月他剛與英國知名推廣公司Matchroom簽約，成為其旗下唯一一名中國拳手，也和倫敦奧運會重量級冠軍、現為重量級世界職業拳王的英國人約書亞身處同一公司。

張志磊和約書亞堪稱死對頭，張志磊曾在2012年倫敦奧運會四分之一決賽時對陣約書亞，以微小比分輸給東道主，從那之後他一直臥薪嘗膽，希望有朝一日能夠「復仇」；此次兩人進入同一公司，代表交手的機會大大增加，Matchroom首席行政官(CEO)赫恩(Eddie Hearn)已透露，兩人的比賽屆時將在中國舉行。

張志磊和Vargas的比賽將於11月7日晚在直播平台DAZN全球直播，首對拳手美東時間晚6時登場，根據越重要的對陣越晚開始的規則，張志磊和Vargas約在晚9時開打，歡迎收看，更多詳情可登錄官網https://bit.ly/3jyZqpT查詢。