圖輯／防大選暴動 曼哈頓商家再用木板封店

曼哈頓中城先鋒廣場的梅西百貨總店櫥窗外圍都用木板封起。（記者金春香／攝影）

為應對大選夜很可能出現的暴亂，紐約市 眾多商家選擇將不久前才拆除的封店木板再次裝起，不過有了此前經驗的商家表示，雖然用木板封店以求自保，但店面仍向民眾開放，營業時間也不會改變。

過去兩天曼哈頓 中城先鋒廣場的梅西百貨 總店，蘇荷區香奈兒(Chanel)、迪奧(Dior)、芬迪(Fendi)等奢侈品牌及多家潮店都開始在店面窗外安裝木板，31日多家店面外工人仍在緊鑼密鼓趕工，保證在11月3日大選前將店鋪封起，以免當晚大選結果出爐後被損毀及入竊。

這一幕不禁讓人想到近五個月前因明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡引發的數日密集示威活動，演變成夜間暴徒趁火打劫，導致店家紛紛封店自保的景象，5月下旬至6月上旬，幾乎每晚都有專門到奢侈品店打砸搶燒的暴徒，當時紐約市的宵禁政策也不足以阻止暴徒洗劫店鋪的惡行。

之後隨著市警加強武力執法，以及紐約逐步重啟，店家才開始將木板撤下。

梅西百貨發言人表示，目前梅西正在準備布置每年的重頭戲—節日櫥窗展，為安全起見，需要對任何可能出現的安全問題提前進行準備，為了櫥窗展的順利舉行，他們決定將店面封起，不過百貨的營業時間不會改變。

市長白思豪(Bill de Blasio)和市警總局長希爾(Dermot Shea)日前表示，市警已經對大選日和之後可能出現的示威及抗議活動做好準備，雖然無法預料屆時具體會是什麼情況，但市府仍一如既往地強調和平抗議。

市警曼哈頓南區巡邏指揮中心日前致信轄區內商家和餐館，表示市警將使用與新年夜、國慶日煙火活動和感恩節遊行特殊日期所使用的安全防範方法來保護商家的安全，並建議商家將戶外的桌椅、支架、植物和垃圾桶搬走，以防被不法分子用作打砸店面的武器。