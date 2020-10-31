飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

65歲華婦叢玉娘與一名八歲的女童，30日被一輛衝上人行道的休旅車撞死。(Citizen視頻截圖)

皇后區牙買加(Jamaica)30日發生一起奪命車禍 ，65歲華裔婦女叢玉娘（Yuniang Cong，音譯）與另一名八歲女童，遭遇飛來橫禍，被一輛失控衝上人行道的休旅 車(SUV)撞倒，兩人因傷勢過重，送醫後被宣布不治身亡。

警方31日表示，30日下午5時30分左右，市警103分局收到一起報案，目擊者稱有兩名行人在牙買加大道交164街的交口被一輛黑色Land Rover休旅車撞傷。

救援人員趕到現場後，將65歲的傷者叢玉娘與另一位八歲女童卡爾（Jashanty Cole）送往牙買加醫院急救，但因傷勢過重，不幸死亡。

47歲的肇事女司機留在現場接受調查，她表示，駕車向164街南向行駛時，車輛突然失控，衝上人行道，撞上兩名行人。

警方表示，目前尚未逮捕肇事駕駛，兩名死者並不認識，車禍仍在調查中。

59歲的目擊者威廉貝肯(William Baker)表示，肇事車輛從叢玉娘背後撞上她，「她根本不知道噩運就這麼降臨到她身上」。

貝肯說，八歲的女童被撞後，當場失去知覺；突然發生的兩場悲劇，讓他感到十分恐懼，「我是歷盡滄桑，當過兵，但這一幕太可怕了，我從沒在我的生命中見過這樣的事情。」

警方呼籲任何車禍目擊者，立刻聯繫警方，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。