嚴打來自中國非法包裹 CBP大紐約區10月沒收300批貨品

CBP大紐約區10月在「特別執法」中沒收了300多件裝有仿冒品、違禁藥品以及農產品的中國包裹。(CBP提供)

聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP )大紐約區30日宣布，該局10月在「特別執法」(Operation Mega Flex)中沒收了300多件裝有仿冒品、違禁藥品以及農產品的中國包裹，並表示當局將繼續採取針對來自中國非法貨品的攔截。

CBP30日消息稱，聯邦海關與邊境保護局大紐約區在10月的「特別執法」中，沒收了逾300件、對美國 經濟、公共健康以及安全造成威脅的貨品。

數據顯示，CBP大紐約區在10月共檢測超過4000批貨品，其中174批貨品因涉嫌違反美國農業部(USDA)食品與藥品安全，被扣押檢測，127批貨品違反知識產權被沒收，18批貨品對美國農產品市場造成威脅被銷毀。

聯邦海關與邊境保護局表示，「特別執法」自2019年7月啟動，由當局領導，多部門合作，旨在針對調查涉及中國的貿易違規與非法運輸網絡；以9月為例，當局分別在田納西州曼斐斯(Memphis)港口、邁阿密港口與甘迺迪國際機場，攔截了大量從中國運輸的違禁藥品、軍火與130餘個違反知識產權的衣飾等。

CBP大紐約區監管全美兩大國際貿易入口，其中包括紐約市 甘迺迪國際機場(JFK)以及紐約與紐瓦克港口(the Port of New York/Newark)；該區行動執行主任米勒(Troy Miller)表示，該局的工作人員將站好第一班崗，攔截威脅美國經濟安全、市場貿易與公共健康的貨品，不讓它們流入美國市場。

資料顯示，美國港口平均每天收到42萬個普通包裹以及18萬個特快包裹，CBP在「特別執法」活動中發現，這些貨品中有近13%的包裹裝有仿冒品；自去年7月執法至今，CBP在全美地區攔截貨品已超過4800批，其中近2600批貨運涉嫌違反農產品市場。

CBP呼籲，若民眾發現任何非法貿易的活動，可通過CBP的網上「非法貿易舉報電子系統」(E-Allegations Online Trade Violation Reporting System)，或撥打(800)232-5378報案，消息來源絕對保密。