前JFK貨車司機 機場盜走600萬元名牌貨 銷贓亞裔商家

兩名紐約甘迺迪國際機場的前卡車司機，自今年初開始，夥同他人，涉嫌盜走市值600萬元的香奈兒包與大量名牌首飾，圖為JFK機場。(記者牟蘭／攝影)

兩名紐約甘迺迪國際機場 (JFK)的前卡車司機，自今年初開始，夥同他人，涉嫌盜走市值600萬元的香奈兒包與大量名牌首飾，後轉手賣給一名越南 裔商家；兩名主犯與涉案從犯已被捕，被皇后區 檢方於29日以22項控罪提告，兩名主犯若罪名成立，將面臨最高達25年的刑期。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)29日宣布，警方日前破獲兩起在紐約甘迺迪國際機場發生重竊案，並逮捕了涉案六人中的四人，以22項罪名提告；她表示，這起罪案的主犯為報住曼哈頓拉仔提(David Lacarriere)與皇后區的麥克瑟(Gary McArthur)，二人犯案前，曾在JFK機場擔任卡車司機。

法律文件顯示，這起重竊案件最早於今年1月31日發生，拉仔提與麥克瑟及兩名同夥，用偽造文件從甘迺迪國際機場運走進口貨品，其中包括四批普拉達(Prada)的手袋、衣服與首飾，總價值約80萬4000元，得手後逃之夭夭，四天後，警方找到涉案的貨車。

四個月後，拉仔提的犯罪團伙於5月17日已相同手法，再次犯案，偷走了價值440萬元的香奈兒與古馳(Gucci)衣飾；警方指出，拉仔提團伙搶來的卡車，幾周後遺棄在麥斯佩斯(Maspeth)56路，上面裝有運輸標籤、托盤與包裝材料等。

警方通過監視錄像，發現拉仔提團伙將偷來的贓物，儲存在位於牙買加(Jamaica)Guy R Brewer大道交147大道的牙買加沙龍內，警方隨後在這家店內搜出逾3000個古馳產品以及超過1000個香奈兒產品，市值約250萬元。

法院文件顯示，拉仔提與麥克瑟將這些贓物賣給新州的小商家、越南裔武艾倫(Alan Vu，姓名皆音譯)；武艾倫在新州被捕後，被引渡到皇后區受審，將面臨非法持有贓物與共謀犯罪等指控，若罪名成立，他將面臨最高達五至15年的監禁。

主犯拉仔提與麥克瑟29日通過視訊過堂，被檢方以一級與二級重竊、非法持有贓物、非法持有偽造文以及使用盜竊車輛等罪名提告，罪名成立將面臨最高達25年的監禁，下次上庭時間為12月7日。

另一名參與盜竊的戴維斯(Davon Davis) ，被檢方以一級重竊、非法持有贓物與非法使用偽造罪名提告，罪名若成立，刑期將高達八至25年，他的下次上庭時間也為12月7日。