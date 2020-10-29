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24小時9人中槍！紐約市槍擊案愈形泛濫

記者黃伊奕／紐約報導

紐約市槍擊案泛濫情況越演越烈，過去24小時內就有九人成為槍擊案受害者，相比此前槍擊案集中在周末發生，情況繼續惡化。

根據警方最新一起槍擊案發生在29日凌晨1時左右，兩名男子在布碌崙(布魯克林)布許維克(Bushwick)的Patchen大道和Van Buren街與三名穿著連帽衫男子發生爭執，之後對方開槍導致其中一名38歲男子右腿和左腳踝被槍殺，一名47歲男子臀部中槍；另外還有一名受害者涉嫌參與一起交易期間中槍。

28日晚間10時左右，一名42歲的女子頭部中槍，槍手原本打算槍殺的是在布碌崙一個停車場與他發生爭執的受害者的丈夫，之後該名43歲槍手逃至附近一棟建築內將自己封鎖在內，隨後紐約市警緊急服務部門作出反應，派出一隻名為spot的機器狗加入調查現場；數小時後，嫌犯被成功逮捕，受害者送至醫院情況穩定。

28日傍晚6時10分左右，一名18歲少年在布碌崙New Lots大道一家雜貨店內與人發生糾紛，導致胸部中槍；隨後送醫不治，嫌犯在逃。

而此案發生四小時之前，布碌崙還有另外一名17歲男子迪克斯(Derek Tiucios)和兩個朋友在東26街交Newkirk大道遭遇搶劫，雙方爭鬥中嫌犯開了四槍，迪克斯左臉以及胸部中槍，另外還有他一個16歲朋友左手中槍；兩人都被送至醫院搶救，迪克斯搶救無效，其好友傷勢穩定。

28日凌晨34歲的卡洛維(Marvin Carroway)被發現躺在布碌崙Brownsville的政府樓New Hughes Houses的地面上，其頭部中槍死亡；警方仍在進一步調查此案。

布碌崙 槍擊 紐約市

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