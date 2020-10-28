紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

「房東 通常被認為是壞人，因為我們不管是什麼時候都可以在家裡坐享其成的收租。」華裔房東方敏說，但就像租客一樣，許多人作為房東，也在新冠病毒肆虐期間努力維持生計，他們認為這座世界超級大都市已經處在了「災難的邊緣。」

當聽到疫情 爆發後人們紛紛從紐約搬離的時候，人們這是暫時的，但對一些小房東來說，卻與一些不能負擔房租的租客處於同種窘境。

「這真的、真的很可怕。」房東方敏說，在過去的20年裡，她在布碌崙(布魯克林)的小公寓從來沒有像現在這樣空著，她所有擁有的兩間臥室的公寓有一半以上目前為空置狀態。

她說，隨著許多大學校園仍未開放對面對面授課，她的許多房客就已經搬走了；「我知道許多事不能只從單方面單來看，但在這一點上，非常簡單明了，它真的就是單方面的。」

處境艱難的不僅僅是房客，她表示，雖然這些單元現在都是空的，但她依舊需要像整棟樓都有人住一樣來付維持費用。

在疫情期間，一些房客的租金「凍結」或減少，而且紐約市 已將驅逐令延長到了至少2021年初，許多房東認為，這種「一邊倒」的政策對小房東的幫助卻很少，讓他們不足以維持生計。

方敏指出，如今的處境非常艱難，因為根本沒有錢進來，但房東們仍然需要提供基本服務，這儼然已經成了一場重大的財務鬥爭。

如今，她每個月都擔心無力支付貸款和財產稅，「我每年要支付大約10萬元，因為紐約需要從房地產稅中獲得資金來幫助運營。

「在租金上有緩衝，法庭上也有停頓，但在房產稅方面卻沒有任何餘地可言。」方敏說，而成千上萬的房東也正面臨著同樣的情況。

「這只是冰山一角。」曼哈頓華裔房東陳錫成表示，此前他位於蘇活區的公寓可租到近4000元，但如今降至3000以下都無人問津，「這將導致紐約市小房主遭受災難性的損失。」

華裔房東表示，目前的問題是，他們向這紐約市繳納的稅是基於他們在2018年疫情爆發前的收入；「必須站在房東的角度重新考量，否則將有更多人無法生存，因為無力納稅，許多建築會因此破產。」

「不能僅僅因為是房東，就武斷的判定我們坐擁搖錢樹。」陳錫成說，「我們也都都在為自己產業而工作的人。」