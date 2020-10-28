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紐約外百老匯和喜劇俱樂部告州府市府 要求重開

記者金春香／紐約報導
舒默9月到紐約一家喜劇俱樂部參加活動，呼籲聯邦給予小劇場更多資金補助。（取自舒默推特）
舒默9月到紐約一家喜劇俱樂部參加活動，呼籲聯邦給予小劇場更多資金補助。（取自舒默推特）

紐約百老匯演出將至少等到明年5月底才有可能重啟，但紐約市外百老匯(Off-Broadway)和喜劇俱樂部仍無法確定重啟時間，艱難度日，日前六個外百老匯劇院和兩個喜劇俱樂部在紐約南區聯邦地方法院提起訴訟，挑戰州府和市府的防疫限制令，要求法院推翻州府對劇院重開的禁令。

原告包括紐約喜劇俱樂部(New York Comedy Club)、百老匯喜劇俱樂部(Broadway Comedy Club)、劇院中心(Theater Center)、Players Theater、Actors Temple Theater、SoHo Playhouse、Gene Frankel Theater和Triad，這些劇院都位於曼哈頓，可容納的座位不超過199個，規模遠小於百老匯劇院。

這些劇院在訴狀中表示，州府已經允許商場、賭場、教堂、影院、餐廳、健身房、保齡球館、學校和「周六夜現場」(Saturday Night Live)重開，卻禁止規模相對較小的劇院重開，如果今年秋季無法開放，這些小型劇院很可能會被迫永久關閉。

訴狀還指出，曼哈頓的新冠病毒感染率在過去幾個月欸一直在1%以下，且相對於可容納近2000人的大型百老匯劇院，小型劇院更能遵守安全防疫準重開，可以在保持25%客容量情況下重開，另外顧客可在劇院中全程配戴口罩，且劇院也已安裝空氣過濾系統。

至今已經有17名州眾議員聯名致信州長要求給予劇院重新開放的機會，國會參議員、參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也曾於9月到紐約一家喜劇俱樂部參加活動，呼籲聯邦給予小劇場更多資金補助。

州府發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)表示，州府在竭盡全力保證控制病毒傳播，他們明白一部分人會因防疫規定而不高興，但紐約持續多月的低感染率證明防疫措施得當，就算有人不高興，也比會導致更多人染病強。

外百老匯 紐約市 防疫

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