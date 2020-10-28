紐約夜間警民衝突 抗議費城警槍斃非裔 逮捕超30人

布魯克林下城27日晚為費城非洲裔男子華萊士申訴不公，示威引發成暴動。(圖／截取自CBS New York YouTube 頻道)

賓州費城 一名疑似持刀的非洲裔男子日前遭警街頭拔槍擊斃，晚間的連續示威升級成暴動；紐約示威者27日晚在布魯克林下城(Downtown Brooklyn)也發起示威，上百人從抗議演變成警民衝突、燒搶打砸店面，還有人試圖開車撞警員，最終造成二名警員受輕傷，超過30人被捕。

(影音來源：CBS New York YouTube 頻道)

西費城警方26日下午獲報一起於Cobbs Creek 的家庭糾紛，抵達現場時，疑似患有精神疾病的27歲非裔男子華萊士(Walter Wallace Jr.)因拒絕棄刀，遭兩名警察 射殺；費城連續兩晚發生暴力示威，27日晚多輛警車被毀及遭縱火，並有人開卡車衝撞警察，30多名警察受傷、30人被捕，據悉賓州國民兵已調派兵員進駐。

布魯克林示威者同一晚在下城發起抗議，200百人穿越Boerum Hill抵達大西洋大道(Atlantic Avenue)遭紐約市 警包圍，他們大喊「無正義、無和平」、「燒毀每座城市、每個小鎮的所有警局」等口號，一路上塗鴉和燒毀警車、打破商店玻璃；多條流出的視頻也顯示，暴動者跳上轎車狂跳、亂放煙火，朝垃圾桶點火等對社區帶來毀滅性的影響。

消息指出，多名警員一度得砸破示威者的汽車玻璃，制止試圖開車撞向排成一線警員的駕駛人員；紐約市警表示，二名警員在這起暴動中受輕傷，超過30人被逮捕，他們將面臨刑事指控。