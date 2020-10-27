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紐約華男槍殺出軌妻子 案發前鬧離婚

記者張晨／紐約報導
華男曼哈頓下城槍殺妻子，女方出軌一年，案發前試圖離婚。(記者張晨／攝影)
華男曼哈頓下城槍殺妻子，女方出軌一年，案發前試圖離婚。(記者張晨／攝影)

曼哈頓下城26日上午在眾目睽睽之下發生一起惡性凶殺案，一名加拿大籍華裔男子當街槍殺其華裔妻子，隨後飲彈自盡；警方27日表示，案發時二人仍為夫妻關係，但女方已經出軌男同事一年之久，並多次表示想與患有精神疾病的丈夫離婚。

案發當日上午9時19分左右， 在位於下城莫里斯街(Morris St.)交三體廣場(Trinity Place)的街道上，46歲的華男于鑫(Xin Yu，姓名皆為音譯)和40歲華女艾敏(Min Ai)當街對峙；兩人起先在街上發生了肢體衝突，隨後于鑫拔槍朝艾敏連開兩槍，然後朝自己的頭部開槍自盡。

目前尚不清楚于鑫是否已經在作案前知曉艾敏的男朋友或她已經計畫離婚，但警方表示，他在槍殺艾敏的時候拿著隨身帶著二人的結婚證書。

據警方知情人士透露，于鑫先朝艾敏的軀幹開了一槍，在她摔倒在地後，他又上前抬起她的頭，開了另外一槍，然後將槍對準自己，扣動了扳機；艾敏當場死亡。

警方到達現場後，急救車將他送往紐約長老會下城醫院(New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)搶救，不久因心臟驟停而宣告死亡。

警方表示，艾敏生前居住在砲台公園城(Battery Park City)，在百老匯附近的一家銀行工作，當日早她和丈夫于鑫當面對峙時，她是在去上班的路上。

警方在現場發現了一把九毫米的格洛克手槍(Glock 9mm)，藍色槍體，黑色槍柄，以及一把尖刀。

警方表示，于鑫持有加拿大駕照，而艾敏則持有紐約駕照，于鑫生前住在加拿大的安大略省，但尚不清楚他是他是什麼時候來到紐約的。

消息人士稱，艾敏雖然還未離婚，但已經約會在同一家銀行工作的男同事超過了一年，該男子住在新澤西州，他告訴探員，26日一早打電話給艾敏但並未接通，那時他就已經擔心事態不對。

艾敏與他已經約會一年多了，並試圖不讓其他同事知道他們的關係，進出銀行都故意錯開時間；警方表示，艾敏也曾向其男友多次表示想要與患有精神疾病的丈夫離婚。

紐約 加拿大 駕照

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