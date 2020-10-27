紐約州大：學生回家過感恩節 須先接受新冠檢測

馬拉特拉斯表示，SUNY要求所有預計離開學校回家過感恩節的學生提前接受新冠病毒檢測。（取自馬拉特拉斯推特）

紐約州 立大學(SUNY)系統主管馬拉特拉斯(Jim Malatras)27日表示，SUNY要求所有預計離開學校回家過感恩節的學生提前接受新冠病毒檢測 ，只有獲得陰性結果才能順利離校，以保證回家的學生不會造成任何潛在的社區傳播。

馬拉特拉斯表示，SUNY系統內的64所大學必須在11月5日前出台檢測計畫，確保14萬名正在校園內上課，以及在SUNY工作或使用SUNY健身 房、圖書館和食堂的學生，在感恩節假期前十天內全部接受病毒檢測，如果結果呈陽性，需要接受14天隔離後才能離開校園。

SUNY大部分校區也都將在感恩節後改為全部線上授課，因此要求學生離校前接受檢測，以保證他們不會返回各自家庭後造成社區傳播，SUNY也建議教職員工接受檢測。

此前由於SUNY沒有要求學生在8月返校前提前接受檢測，導致一些校區出現群聚感染，其中擁有約6000名學生的州大安利安他分校(SUNY Oneonta)由於出現超過720例確診，已經於9月提前結束面對面課堂教學，全部改為線上教學，該群聚感染事件也導致該分校校長選擇辭職。

州立大學Geneseo分校則要求所有學生在返校前提交陰性檢測結果，秋季學期該校6000名學生中僅出現48人確診。